Эпоха блокбастеров: как Россия стала крупнейшим кинорынком Европы

Очередная победа российского кинематографа зафиксирована официально: Европейская аудиовизуальная обсерватория (EAO) объявила о появлении нового лидера. По итогам 2017 года Россия сместила Францию с первого места в Европе по объему рынка кинопроката. Разумеется. географический принцип сравнения применим здесь с определенными оговорками, так как территория России большей частью относится не к Европе, а к Азии. В то же время, в отличие от находящейся в аналогичной ситуации Турции, большая часть кинобилетов в России продается именно в европейской части страны, потому оснований у ЕАО причислять Россию к Европе более чем достаточно.

ЕАО считает основным показателем количество проданных билетов, но это все же не единственный показатель. Сравнение общей выручки показывает серьезное отставание от лидера: в 2017 году в России былопроданокинобилетов на $917,5 млн, во Франции — на $1,477 млрд Cредняя цена билета во Франции в полтора раза выше, чем в России.

По количеству проданных билетов на душу населения России также далеко до Франции. По этому показателю Россия хоть и отстает от лидеров, но вполне сравнима с Германией, Италией или Польшей, и даже опережает Турцию.

Кинопрокат стран Европы в 2017 году

Страна

Количество проданных билетов, млн штук

Население. млн человек

Количество проданных билетов на душу населения

Россия

213,5 146,8 Франция

209,4 Великобритания

170,6 Германия

122,3 Испания

100,2 Италия

Турция

Польша

Нидерланды

Бельгия

Статистика ЕАО отразила объективный рост российского кинопроката. Точных данных о количестве проданных билетов до 2015 года в стране не было, но, по оценкам InterMedia и ЕАИС, в не самый простой для страны период с 2014 по 2017 год рост составил впечатляющие 56%. В дальнейшем стоит ждать еще большего роста.

При этом в целом по Евросоюзу в последнее десятилетие посещаемость кинотеатров не показывает устойчивой тенденции к росту и разнонаправленно колеблется в пределах нескольких процентов в год вокруг цифры в 950 млн билетов. В той же Франции за год произошел спад на несколько процентов.

Впрочем, даже если бы его не было, Россия все равно вышла бы на первое место. Россияне от года к году все чаще ходят в кино, и проявляется это во всех слоях общества. В 2017 году заметны новые положительные тренды, отмечается опережающий рост отдельных сегментов киноаудитории. Всего лишь за год зрителей старше 35 лет стало на 5% больше, а родителей с детьми — на 8% (по данным опроса ВЦИОМ ).

Почему выросла посещаемость

В кризис 2014-2015 года цены на многие виды развлечений заметно возросли, тогда как цены на билеты в кино удалось на несколько лет «заморозить». В 2017 году средняя цена билета даже немного снизилась. На мой взгляд, это проявление ответственности и дальновидности кинопрокатчиков, которые все это время расширяли деятельность, открывая новые кинозалы.

С2015 года по федеральной программе кинофикации, которой занимается Фонд кино, в России открыли 426 кинозалов.

Дополнительным фактором стал рост посещаемости фильмов российского производства. В 2017 году три из 11 картин, собравших больше 1 млрд рублей в прокате, были российскими, а лидер, фильм «Движение вверх», стал вторым по посещаемости фильмом за всю историю новой России после «Аватара». Конечно, Минкульт время от времени подвергается критике за применение протекционистских мер, но эти меры вполне сопоставимы с тем, как действуют в некоторых странах Европы.

Говоря о кинопрокате как в национальном, так и в общемировом разрезе, нельзя не упомянуть и о бурном развитии видеосервисов. Ряд аналитиков продолжает утверждать, что видеосервисы мешают развитию кинопроката, однако последние цифры невозможно игнорировать: прямо сейчас в России устойчивый рост продаж билетов в кино происходит на фоне постоянного расширения легального и пиратского видео в интернете. К примеру, в спецотчете-301 Торгового представителя США за 2017 год отмечается 300-процентный рост в России интенсивности «камкординга», то есть незаконной съемки в кинотеатрах для последующего пиратского распространения записей.

Ситуация отчасти напоминает дискуссию начала ХХ века, когда скептики утверждали, что насыщение рынка граммофонными записями приведет к закрытию оперных театров и концертных залов. Тогда получилось ровно наоборот: приобщение к музыке новых слоев населения придало мощный импульс развитию исполнительских искусств. Несомненно, и в нашем случае видеосервисы отнимают долю аудитории не столько у кинотеатров, сколько у физических носителей, дисков DVD и Blu-Ray.

Как уход в цифру помогает блокбастерам

В то же время, острейшей проблемой всех творческих индустрий остается крайне низкий объем вознаграждения, которое получают создатели аудиовизуального, музыкального, литературного и других видов творческого контента от цифрового распространения. Потребление творческого контента непрерывно растет на десятки процентов в год, генерируя сотни миллиардов долларов оборота. Отсутствие механизма справедливого распределения прибыли исключает возможность расширения производства и создания новых произведений, что приводит к стагнации творческих индустрий.

В это трудно поверить, но в ситуации бешено растущего потребления кинофильмов даже Голливуд не в состоянии привлечь средства на увеличение количества выпускаемых кинолент. В последние годы эта цифра колеблется в районе 600-700 фильмов в год. Стагнация наблюдается во Франции, Великобритании, Индии и других ведущих киноиндустриях. Вне всякого сомнения, справедливое распределение цифровой прибыли на порядок увеличило бы количество снимаемых фильмов и дало бы мощнейший естественный стимул к развитию не только Голливуда, но и национальных киноиндустрий.

В этих условиях фокус внимания кинопродюсеров закономерно смещается в сторону все более простых, доступных массовому зрителю, ярких и прибыльных кинокомиксов. Сложные фильмы для интеллектуальной аудитории неуклонно теряют конкурентоспособность и вытесняются как из кинотеатров, так и из планов ведущих продюсерских компаний.

Эта тенденция заметна и в мировом, и в национальном кино. Приведу пример: в 2017 году российский супергеройский фильм «Защитники» был просто разгромлен критиками и журналистами. Профильная пресса в один голос указывали не недостатки этого фильма. Это не помешало «Защитникам» стать самым кассовым российским кинопродуктом в международном прокате: по данным InterMedia и Фонда кино, за рубежом фильм собрал более $7 млн С учетом $4,5 млн в российском прокате совокупная отдача от фильма превысила $11 млн В шоу-бизнесе в таких случаях принято говорить: «встретимся у кассы». Это изречение подчеркивает главенствующую роль вкуса массовой аудитории, которая, в частности, ценит супергеройские истории. Однако оснований для апокалиптических опасений о том, что умному кино придет конец, на мой взгляд, нет. Приведу еще один простой пример.

Стагнация, затронувшая все ведущие киноиндустрии, обошла стороной только одну из них. Китайская народная республика стабильно наращивает выпуск фильмов на 15-20% в год — и это не просто результат давления рынка. Ничего подобного не наблюдалось бы, если бы речь не шла о продуманной государственной политике, приносящей плоды как в экономике, так и в культуре.

В России складывается похожая история. Киноаудитория выросла не на голливудских блокбастерах — рост практически полностью обусловлен феноменальным, на 55,4% за год, ростом посещаемости отечественных фильмов. Четверть российского рынка сейчас занимают картины российского производства. Пять лет назад в это никто бы не поверил.

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