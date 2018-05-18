5 сериалов о провинциальных девушках в Москве

Увидеть столицу и покорить

1 «И все-таки я люблю…», 2007

Семидесятые годы, провинциалка и сирота Вера вместе с подругами живёт в московском общежитии и работает на Шарикоподшипниковом заводе. С легендарным «Москва слезам не верит» сериал связывает не только завязка сюжета, но и исполнительница одной из главных ролей Вера Алентова (ТЭФИ-2008 за лучшую женскую роль). Здесь она, правда, по ту сторону баррикад, — играет маму избранника главной героини Вадима. Она против того, чтобы её сын связывал жизнь с «лимитой» и вместе с мужем всячески пытается помешать их отношениям. На протяжении 24 серий героиня пройдёт через многие трудности — будет и неудачный роман, и потеря работы, и криминал. Постепенно сюжет переключится на её дочь, в итоге перед нами окажется история нескольких поколений «покорителей столицы».

2 «Провинциалка», 2008

«История современной Золушки», как позиционировали сериал его авторы. Знакомый сюжет развивается стремительно — героиня Лиза оказывается в Москве уже с «багажом» из разнообразных проблем. Мать тяжело больна, сестра сидит в тюрьме по несправедливому обвинению, а ведь ещё надо учится, работать, и строить свою личную жизнь. Но благодаря своей искренности и доброте, она добьётся счастья для себя и своей семьи. Не так скоро и не так легко, как хотелось бы, но из-за этого награда станет ещё более ценной.

3 «Деффчонки», 2012

После десятка, а то и сотен мелодрам про покорение Москвы, в 10-х годах настоящими хитами стали те же истории, но в комедийном жанре. Ситком «Деффчонки» рассказывает о четырёх подружках из Саратова, которые перебрались в столицу и вместе снимают квартиру. Катя — секретарша с большими карьерными амбициями, Маша — филолог по образованию, но официантка по профессии, Лёля — полагается только на свою красоту и ищет богатого ухажёра, Василиса — подросток, которую родители отправили учится на юриста, но она мечтает прославиться в шоу-бизнесе. Как сложится судьба подружек, вопрос открытый — готовится к выходу шестой сезон сериала.

4 «Сладкая жизнь», 2014-2016

Один из самых популярных российских сериалов, который по рейтингам популярности в рунете однажды даже обогнал «Игру престолов». Проект максимально откровенный и честный, его даже показывали в двух версиях — пораньше с цензурой и попозже без. В центре сюжета мать-одиночка из Перми, которая приезжает к столичной подруге и втягивается в насыщенную жизнь представителей московского среднего класса с её интригами, соблазнами и рисками. Первый сезон охватывает всего лишь 8 дней, но даже за такое короткое время судьбы всех персонажей несколько раз сделают крутые повороты. Всего сезонов вышло три, но до сих пор есть слухи о полнометражном продолжении.

5 «Озабоченные», 2015