Тимоти Шаламе в тизере драмы «Красивый мальчик»

Фильм представляет собой экранизацию одноименных мемуаров 2008 года Дэвида Шеффа, описавшего наркозависимость своего сына Ника.

Красивый и талантливый юноша Ник, подававший большие надежды, подсел на мет. Его отец, Дэвид, наблюдает за борьбой сына с зависимостью, пытается помочь и задается вопросом, что же он как родитель сделал не так.

Постановщиком картины выступил бельгиец Феликс ван Грунинген, снявший триллер «Разомкнутый круг». Помимо Феликса, над адаптацией книги работали автор романа «Кэнди» Люк Дейвис и сценарист сериалов «Убийство» и «13 причин почему» Ник Шефф.

Премьера фильма намечена на 12 октября.