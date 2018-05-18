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Последние дни жизни: появился трейлер нового фильма о Майкле Джексоне
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Последние дни жизни: появился трейлер нового фильма о Майкле Джексоне 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Летом 2009 года мир шокировало известие о том, что скончался легендарный артист Майкал Джексон. Ему было 50 лет. Причиной смерти певца, по данным следствия, стала передозировка лекарственными препаратами. Врача Конрада Мюррея, сделавшего ему смертельную инъекцию, посади в тюрьму на четыре года. Из-за своей популярности артист предпочитал вести закрытый образ жизни. Порой, чтобы он мог почувствовать себя обычным человек, для певца закрывали супермаркет, а его знакомые изображали других посетителей магазина. Так он мог спокойно наслаждаться шопингом.
На днях телеканал ABC опубликовал трейлер фильма «Последние дни Майкла Джексона». Двухчасовая кинолента посвящена личной жизни певца и его деятельности. Специально для картины близкие артиста поделились своими воспоминаниями о нем. Также зрители увидят ранее неопубликованное интервью музыканта с Барбарой Уолтерс и Дайан Сойер. Поклонники Джексона также смогут узнать о том, как он провел последние дни своей жизни. Премьера фильма назначена на 24 мая.
Напомним, первой женой артиста была Лиза-Мари Пресли, дочь Элвиса Пресли, но их брак просуществовал лишь два года. Потом он женился на бывшей медсестре Дебби Роу, которая подарила ему двоих детей: сына — Принса Майкла Джексон I и дочь — Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон. Позже и эти отношения закончились разводом. Однако певец очень любил детей. Позже суррогатная мать родила ему второго сына Принс Майкл Джексон II. После смерти артиста опеку над его детьми вязала его мама Кэтрин Джексон. В документальном фильме зрители увидят не только его наследников, но и сестру Джанет Джексон, с которой он был очень близок.
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