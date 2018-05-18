Майоров Сергей Анатольевич 

Дата рождения: 24 ноября 1969 года
Место рождения: Московская область, Монино
Знак зодиака: Стрелец
Сергей родился в семье сотрудников Военно-воздушной Академии Юрия Гагарина. Отец был военнослужащим, мама — преподавателем. Романтической мечтой мальчика, конечно, были самолеты и профессия летчика. Но со временем стали проявляться артистические способности, появились творческие интересы. Будучи школьником, Сергей прошел многотысячный кастинг в тележурнал «Ералаш» и снялся в нескольких сюжетах. Конечно, после этого жизнь и сознание подростка кардинальным образом изменились. Все усилия он направил на то, чтобы поступить на актерский факультет. И ему это удалось. Сергей не только получил диплом ГИТИСа, но и приобрел дополнительно специальность профессионального психолога в МГУ. После театрального вуза Майоров непродолжительное время работал в Московском ТЮЗе и Театре киноактера, но телевидение привлекало его больше, в первую очередь, своим разнообразием. Новые лица, новые сюжеты, новые форматы. Пройдя серьезную школу детской редакции Центрального телевидения, «Кинопанорамы», «Темы с Владом Листьевым» и утренних программ Майоров вырос в асса новостей шоу-бизнеса. Он прекрасно разбирался в людях, любил звезд и знал, что и как про них рассказывать. Около года Сергей проходил стажировку в Америке на телеканале CNN. Звездный час Майорова, как ведущего настал после того как в эфир телеканала СТС стала выходить его авторская программа о звездах «Истории в деталях». Всего зрители смогли увидеть более 2000 выпусков этого проекта. За него ведущий получил не одну престижную награду.
После закрытия «Историй в деталях» в 2009 году тележурналист продолжает развиваться в этом же направлении, дополнив свою жизнь продюсерской деятельностью. Он выпускает интересный цикл документальных фильмов, продюсирует художественные, делает новую версию авторской программы «Детали. Новейшая история» на СТС и «Однажды…» на НТВ, В 2017 году Майоров также создает новый авторский продукт о звездах. В его «Малой земле» представители шоу-бизнеса, артисты и спортсмены раскрываются с новых сторон. Сергей также успел сняться в ряде художественных картин, как актер.
Личная жизнь Сергея Майорова
Телеведущий не женат. Вне работы предпочитает одиночество.
Телевидение
1991-1993 — корреспондент, редактор программы «Кинопанорама» ЦТ СССР, затем РГТРК «Останкино»
1993-1994 — корреспондент, редактор программы «Добрый вечер, Москва» РМТРК «Москва».
1994-1995 — сотрудничал с программой «Тема» Владислава Листьева. Соавтор программ «Профессия-игрок», «Русское дворянство», «Алла Борисовна Пугачёва» и др.
1995-1996 — автор и продюсер документальных проектов телекомпании «НЭП»
1996-1998 — ведущий и руководитель программы «Новости шоу-бизнеса» на телеканале НТВ 1998 —шеф-редактор программы «Доброе утро, Россия!» телеканала РТР 2000-2002 — продюсер, ведущий музыкальных программ на радиостанции «Радио Ретро».
2002-2003 — ведущий и руководитель программы «Публичные люди» на телеканале ТВС 2003-2009 — автор, ведущий и руководитель телевизионной программы «Истории в деталях» на телеканале СТС 2006-2009 — руководитель программ сетевого формата СТС «Истории в деталях» в Санкт-Петербурге, Самаре, Перми, Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону.
2010 — ведущий и руководитель ежедневной программы «Дневник наблюдений» на петербургском «Пятом канале»
2011 — креативный продюсер телеканала СТС. Генеральный продюсер программы «Детали. Новейшая история»
2012-2016 — продюсер ряда документальных циклов для разных российских и украинских телеканалов
2016 по сегодняшний день — ведущий авторского документального проекта «Однажды…» на НТВ Продюсерская деятельность
2010 — документальные фильмы: «Варшавская мелодия 21 века», «Ленком» надежда на «Авось», «Балтия. Люди, говорящие по-русски» — Пятый канал
2010 — документальные фильмы: «Первые леди Балтии», «Парни из янтаря», «Софико Чиаурели. Дом на Горе раздумий», «АББА. Сердца четырёх» и других — телеканал «Домашний»
2011 — документальный цикл «Бабье лето» — телеканал «Домашний»
2011 — документальные циклы: «Женский род», «Мужской род» и «Первые» — телеканал «Домашний»
2012 — продюсер документальных фильмов: «Планета Железяка», «Мода на „против“!», «Атака зирок», «Спасайся, кто может!», «Клиника звёзд» — СТС 2012 — генеральный продюсер документального цикла «Главная песня народа» — телеканал «Домашний»
2012 — автор и генеральный продюсер документального цикла «Бабье лето» — телеканал «Домашний»
2012 — генеральный продюсер документального цикла «Женщины чемпионов» — телеканал «Домашний»
2012 г — генеральный продюсер телевизионного художественного фильма «Пока цветёт папоротник» — СТС 2012-2014 — автор и генеральный продюсер документальных циклов «Тайны звёзд», «Домой на праздники», «Тридцатилетние», «Легенды» и «Герои экрана» — телеканал «Украина»
2014 — продюсер документального цикла «Герои спорта» — Пятый канал
2014 — соавтор и продюсер документального фильма «Мария Гулегина. Прима из клана сопрано» — Первый канал
2015 — соавтор и продюсер документального фильма «Елена Образцова. Прощай, королева!» — Первый канал
2015 — соавтор и продюсер документального фильма «Легенды о Гоге» к 100-летию со дня рождения Георгия Товстоногова — Первый канал
2015 — соавтор и продюсер документального фильма «Людмила Гурченко. В блеске одиночества» — Первый канал
2016 — соавтор и продюсер документального фильма «Людмила Чурсина. Спасибо за то, чего нет» — Первый канал
2016 — соавтор и генеральный продюсер документального фильма «Голоса на миллион» — Первый канал
2017 — соавтор и генеральный продюсер цикла программ «Малая Земля» — НТВ 2018 — генеральный продюсер телевизионного художественного фильма «Новогодний папа» — телеканал «Домашний»
2018 г. — генеральный продюсер многосерийного телевизионного художественного фильма «Беловодье. Тайна затерянной страны»
2018 — генеральный продюсер художественного фильма «Беловодье. Источник познания»
Фильмография
2005 — Ночь в стиле детства
2009 — Маргоша
2011 — Новогодние сваты
2012 — Пока цветёт папоротник
2016 — Экипаж
2017 — 15 суток
2018 — Беловодье. Тайна затерянной страны
2018 — Беловодье. Источник познания