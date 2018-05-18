Майоров Сергей Анатольевич

Дата рождения: 24 ноября 1969 года

Место рождения: Московская область, Монино

Знак зодиака: Стрелец

Сергей родился в семье сотрудников Военно-воздушной Академии Юрия Гагарина . Отец был военнослужащим, мама — преподавателем. Романтической мечтой мальчика, конечно, были самолеты и профессия летчика. Но со временем стали проявляться артистические способности, появились творческие интересы. Будучи школьником, Сергей прошел многотысячный кастинг в тележурнал «Ералаш» и снялся в нескольких сюжетах. Конечно, после этого жизнь и сознание подростка кардинальным образом изменились. Все усилия он направил на то, чтобы поступить на актерский факультет. И ему это удалось. Сергей не только получил диплом ГИТИСа, но и приобрел дополнительно специальность профессионального психолога в МГУ . После театрального вуза Майоров непродолжительное время работал в Московском ТЮЗе и Театре киноактера, но телевидение привлекало его больше, в первую очередь, своим разнообразием. Новые лица, новые сюжеты, новые форматы. Пройдя серьезную школу детской редакции Центрального телевидения, «Кинопанорамы», «Темы с Владом Листьевым » и утренних программ Майоров вырос в асса новостей шоу-бизнеса. Он прекрасно разбирался в людях, любил звезд и знал, что и как про них рассказывать. Около года Сергей проходил стажировку в Америке на телеканале CNN . Звездный час Майорова, как ведущего настал после того как в эфир телеканала СТС стала выходить его авторская программа о звездах «Истории в деталях». Всего зрители смогли увидеть более 2000 выпусков этого проекта. За него ведущий получил не одну престижную награду.

После закрытия «Историй в деталях» в 2009 году тележурналист продолжает развиваться в этом же направлении, дополнив свою жизнь продюсерской деятельностью. Он выпускает интересный цикл документальных фильмов, продюсирует художественные, делает новую версию авторской программы «Детали. Новейшая история» на СТС и «Однажды…» на НТВ , В 2017 году Майоров также создает новый авторский продукт о звездах. В его «Малой земле» представители шоу-бизнеса, артисты и спортсмены раскрываются с новых сторон. Сергей также успел сняться в ряде художественных картин, как актер.

Личная жизнь Сергея Майорова

Телеведущий не женат. Вне работы предпочитает одиночество.

Телевидение

1991-1993 — корреспондент, редактор программы «Кинопанорама» ЦТ СССР, затем РГТРК «Останкино»

1993-1994 — корреспондент, редактор программы «Добрый вечер, Москва» РМТРК «Москва».

1995-1996 — автор и продюсер документальных проектов телекомпании «НЭП»

1996-1998 — ведущий и руководитель программы «Новости шоу-бизнеса» на телеканале НТВ 1998 —шеф-редактор программы «Доброе утро, Россия!» телеканала РТР 2000-2002 — продюсер, ведущий музыкальных программ на радиостанции «Радио Ретро».

2002-2003 — ведущий и руководитель программы «Публичные люди» на телеканале ТВС 2003-2009 — автор, ведущий и руководитель телевизионной программы «Истории в деталях» на телеканале СТС 2006-2009 — руководитель программ сетевого формата СТС «Истории в деталях» в Санкт-Петербурге, Самаре, Перми, Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону.

2010 — ведущий и руководитель ежедневной программы «Дневник наблюдений» на петербургском «Пятом канале»

2011 — креативный продюсер телеканала СТС. Генеральный продюсер программы «Детали. Новейшая история»

2012-2016 — продюсер ряда документальных циклов для разных российских и украинских телеканалов

2016 по сегодняшний день — ведущий авторского документального проекта «Однажды…» на НТВ Продюсерская деятельность

2010 — документальные фильмы: «Варшавская мелодия 21 века», «Ленком» надежда на «Авось», «Балтия. Люди, говорящие по-русски» — Пятый канал

2010 — документальные фильмы: «Первые леди Балтии», «Парни из янтаря», « Софико Чиаурели . Дом на Горе раздумий», «АББА. Сердца четырёх» и других — телеканал «Домашний»

2011 — документальный цикл «Бабье лето» — телеканал «Домашний»

2011 — документальные циклы: «Женский род», «Мужской род» и «Первые» — телеканал «Домашний»

2012 — продюсер документальных фильмов: «Планета Железяка», «Мода на „против“!», «Атака зирок», «Спасайся, кто может!», «Клиника звёзд» — СТС 2012 — генеральный продюсер документального цикла «Главная песня народа» — телеканал «Домашний»

2012 — автор и генеральный продюсер документального цикла «Бабье лето» — телеканал «Домашний»

2012 — генеральный продюсер документального цикла «Женщины чемпионов» — телеканал «Домашний»

2012 г — генеральный продюсер телевизионного художественного фильма «Пока цветёт папоротник» — СТС 2012-2014 — автор и генеральный продюсер документальных циклов «Тайны звёзд», «Домой на праздники», «Тридцатилетние», «Легенды» и «Герои экрана» — телеканал «Украина»

2014 — продюсер документального цикла «Герои спорта» — Пятый канал

2014 — соавтор и продюсер документального фильма « Мария Гулегина . Прима из клана сопрано» — Первый канал

2015 — соавтор и продюсер документального фильма « Елена Образцова . Прощай, королева!» — Первый канал

2015 — соавтор и продюсер документального фильма «Легенды о Гоге» к 100-летию со дня рождения Георгия Товстоногова — Первый канал

2015 — соавтор и продюсер документального фильма « Людмила Гурченко . В блеске одиночества» — Первый канал

2016 — соавтор и продюсер документального фильма « Людмила Чурсина . Спасибо за то, чего нет» — Первый канал

2016 — соавтор и генеральный продюсер документального фильма «Голоса на миллион» — Первый канал

2017 — соавтор и генеральный продюсер цикла программ «Малая Земля» — НТВ 2018 — генеральный продюсер телевизионного художественного фильма «Новогодний папа» — телеканал «Домашний»

2018 г. — генеральный продюсер многосерийного телевизионного художественного фильма «Беловодье. Тайна затерянной страны»

2018 — генеральный продюсер художественного фильма «Беловодье. Источник познания»

Фильмография

2005 — Ночь в стиле детства

2009 — Маргоша

2011 — Новогодние сваты

2012 — Пока цветёт папоротник

2016 — Экипаж

2017 — 15 суток

2018 — Беловодье. Тайна затерянной страны

2018 — Беловодье. Источник познания