Массовая дэдпулизация: антигерой влез на обложки культового кино ради хайпа

Сиквел «Дэдпула» уже вовсю штурмует кинотеатры по всему миру, а промоакции фильма до сих пор шокируют фанатов антигероя в красном костюме.

На этот раз посетители американских супермаркетов Walmart заметили, что Дэдпул оказался на всех обложках дисков с культовым кино — от «Бойцовского клуба» до «Хороший, плохой, злой». Дэдпулизация достигла поистине внушительных масштабов.

Фото @Panda__Xo Покупатели удивились тому, как Дэдпул отрастил конечности Эдварда Руки-ножницы, спрятался за очками Терминатора или облачился в пончо и шляпу, изображая Клинта Иствуда

Фото @Panda__Xo Некоторые пользователи сети публиковали фотографии, где Дэдпул появлялся и на баннерах в отделе дисков. Там герой, надирающий 50 оттенков задниц, честно признался, что специально захватил все обложки: «Эй, я захватил все обложки! Как обычно».

In the biggest plot twist of this film’s marketing campaign — #Fox has now released classic & contemporary films in their library on blu ray with #Deadpool photobombing the respective covers. (Walmart exclusive) pic.twitter.com/DmMHXhfYeL

— Jayme K (@brainexploderrr) 15 мая 2018 г.

Появление эксклюзивных обложек в супермаркетах было очередной промоакцией к выходу фильма «Дэдпул 2», организатором которой стала компания Fox Home Entertainment. С уверенностью можно сказать, что идея оказалась довольно удачной. Многие фанаты марвеловского героя и просто любители хорошего контента стали скупать диски культовых кинокартин с дэдпулизированными обложками.

Did we go to Walmart just to buy movies with Deadpool covers? Yes. The answer is yes. pic.twitter.com/RJ006uK5WA

— Dimitreus Newell (@GyftedDim63) 16 мая 2018 г.

«Спросите, пошли ли мы в Walmart, просто чтобы купить фильмы с Дэдпулом на обложках? Да. Ответ — да».

If someone wants to buy me the Deadpool bluray from Walmart with the My Cousin Vinny cover…I might consider nuptials… pic.twitter.com/V0BjGZi9GE

— Kelly K (@Kelly_K88) 16 мая 2018 г.

«Если кто-нибудь хочет купить мне Blu-ray диск фильма «Мой кузен Винни» с Дэдпулом на обложке, то я возможно подумаю о свадьбе с этим человеком».