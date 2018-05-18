Каннский фестиваль — катализатор мотивации

Международный фестиваль в Каннах является самым важным кинофестивалем с точки зрения мирового влияния. Поскольку он не только отмечает лучших в индустрии, но и определяет тренды важнейшего из искусств. В 2018 году фестиваль проходит в 71-й раз и как всегда ставит перед собой цель привлечь внимание к современным фильмам, чтобы помочь киноиндустрии развиваться по всему миру.

Однако, помимо импульса, который фестиваль дает киноискусству, его ежегодной миссией является создание неповторимой атмосферы праздника — значимой и ценной для каждого, кому удалось в нее окунуться хотя бы на чуть-чуть, потому что такие бесценные впечатления не забываются.

Рожденный на Лазурном Берегу

Каннский фестиваль — названный так по имени городка, подарившего ему название, — одно из старейших и самых престижных мировых киномероприятий, которое проводится весной на Лазурном Берегу на юге Франции. В текущем году собравшихся в Каннах зрителей ждали поистине бесценные впечатления как от демонстрируемых фильмов, так и от атмосферы праздника, кропотливо создаваемой организаторами из года в год. Всемирно известная Montee des Marches — лестница Дворца фестивалей с красной ковровой дорожкой — превратилась в дефиле роскошных нарядов, представляемых самыми известными кинозвездами мира.

Первый Каннский кинофестиваль должен был состояться в 1939 году, однако Вторая мировая война отодвинула это знаковое событие на семь лет вперед. В результате первый раз это событие состоялось лишь 20 сентября 1946 года и стало с тех пор ежегодным.

Современный масштаб и славу одной из самых престижных кинопремий Каннский фестиваль приобрел после 1951 года во многом благодаря тому, что жюри конкурса на протяжении нескольких лет возглавлял французский писатель, поэт, драматург, художник и кинорежиссер Жан Кокто — знаковая фигура того времени.

А в середине 60-х годов Каннский фестиваль из европейского превращается в событие мирового масштаба. Теперь каждый год к нему приковано внимание и средств массовой информации, и звезд мирового кино, считающих своим непременным долгом посетить событие, и воротил киноиндустрии, для которых Канны — одна из главных площадок, где заключаются сделки (с 1959 года в рамках форума работает кинорынок Marche du Film — прим. «Ленты.ру» ) и ищутся идеи для следующих проектов, ну и, конечно, для зрителей со всего мира.

Надо сказать, что претендентом на показ в официальной и неофициальной программе Каннского фестиваля может стать любая картина, снятая в течение двенадцати месяцев, предшествующих событию, и не участвовавшая в конкурсной программе других кинофорумов. А решение о том, кто является победителем, принимает жюри, в состав которого входят лучшие представители мирового кинобизнеса — популярные актеры и режиссеры, кинокритики. Победители получают главный приз — «Золотую пальмовую ветвь». К сожалению, картинам, имеющим российское (тогда еще советское происхождение), легендарная ветвь доставалась лишь один раз. В 1958 году ее получил полнометражный фильм режиссера Михаила Калатозова «Летят журавли».

Сердце зрителя

За время существования фестиваля зрительские вкусы постоянно менялись. Но несмотря на это, фильмы, которые удостаивались «Золотой ветви», неизбежно становились мировыми хитами. С высокой долей уверенности можно сказать, что и современных номинантов Канн ждет та же участь.

В связи с этим любопытны результаты исследования, которое проводил официальный партнер Международного Каннского кинофестиваля, компания Mastercard в преддверии 71-го сезона. Согласно этому исследованию, европейскому зрителю, а именно на него ориентируются организаторы мероприятия в первую очередь, кино будет интересно в том случае, если в нем будут присутствовать: интересные диалоги (26 процентов), неожиданный сюжетный поворот (40 процентов) и, конечно, романтические сцены (19 процентов). Немаловажным для каждого фильма современный зритель (25 процентов опрошенных) считает также наличие хорошего саундтрека.

Но главный вывод, который делают исследователи, по результатам своей работы, сводится к тому, что основное, чего зритель ждет от кино (41 процент) — это некий вдохновляющий импульс — эмоция, которая останется и будет мотивировать жить дальше.

Русский вклад

Встретить российских знаменитостей можно было на показе фильма Кирилла Серебренникова «Лето», повествующего о начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино» и их взаимоотношениях с ленинградской музыкальной богемой начала 80-х, а также трагикомедии египетского режиссера Абу Бакра Шауки «Судный день», рассказывающей о путешествии двух мужчин по Египту в поисках своих родных.

«Я влюбилась в новый фильм Кирилла Серебренникова, и мне уже хочется увидеть его еще раз», — поделилась своими переживаниями Аглая Тарасова. «Думаю, его обязательно должны посмотреть не только поклонники Виктора Цоя и ленинградского рок-н-ролла 80-х, но и все, кто любит настоящее глубокое кино. А еще весь фильм я проплакала», — подчеркнула актриса.

«Фильм «Судный день» просто потрясающий!» — рассказала Елена Летучая. «Отличный сюжет, прекрасные актеры, неповторимые пейзажи египетской пустыни и колоритные картины местного быта. Мне кажется, фильм „Судный день“ вполне достоин участия в Каннском кинофестивале и только украшает его программу. Спасибо Mastercard за бесценную возможность принять участие в таком знаковом событии», — отметила телеведущая.

Примечательно, что такие восторженные оценки звучат от профессионалов киноиндустрии, которых, на первый взгляд, сложно чем-либо удивить. Какая же сила впечатлений может быть у тех, кто впервые оказался во Дворце кинофестивалей и конгрессов или на набережной Круазетт в момент, когда весь кинематографический мир пристально следит за тем, кому же достанется «Золотая пальмовая ветвь»? И эти эмоции лишь усиливаются всеобщей атмосферой праздника, царящей в дни фестиваля. Испытать их — поистине бесценно!