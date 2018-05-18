Ужасные спецэффекты, закравшиеся в кинохиты

Сегодняшние блокбастеры заполнены спецэффектами, поклонники кинематографа не устают обсуждать графику в новых фильмах и восхищаться талантами специалистов. Н 1. «Кошмар на улице Вязов» (1984). В одной из последних сцен Фредди изнутри пробивает окно во входной двери и затаскивает в коридор стоявшую на улице женщину. На кадрах отчётливо видно, что на самом деле он тащит куклу.

2. Хит восьмидесятых «Терминатор» тоже не обошёлся без неуклюжего спецэффекта. В одной из сцен вместе самого Шварценеггера появляется макет его головы, и не заметить это невозможно.

3. «Кто убил капитана Алекса?». Первый фильм, сделанный в Уганде в 2010 году, похоже снимался с использованием бумажных аппликаций и примитивных графических редакторов.

4. В ужастике «Жуть» в одном из эпизодов просто сдулась. Это определённо был макет.

5. В «Челюстях» окно огромного аквариума разбивает акула, созданная, судя по её движениям, из дерева. Впрочем, для одного из самых популярных фильмов, которому уже больше 40 лет, это можно простить.