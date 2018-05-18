Выходные в Москве: спектакль «Контрабас» и выставка Петипа

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости . Наступающие выходные москвичи и гости столицы могут провести на выставке «Два века Петипа» в театральном музее имени Бахрушина или присоединиться к акции «Ночь в музее», которая пройдет на 200 площадках города, посмотреть комедию «Ревнивая к самой себе» на сцене театра Вахтангова или увидеть постановку «Контрабас» по Патрику Зюскинду в МХТ имени Чехова, провести вечер на марафоне фильмов с Томом Харди или оценить документальный фильм о футболе «Роналду против Месси».

Выставки

Василия Кандинского, Более 200 площадок в Москве приготовили для москвичей и туристов лекции, экскурсии, квесты, перфомансы в рамках всероссийской акции «Ночь в музее». Темой музейного праздника в этом году выбрали «Шедевры из запасников», поэтому многие известные хранилища приоткроют для гостей свои тайны. Так, сотрудники Пушкинского музея расскажут об уникальных предметах, не представленных в экспозиции — шедевре средневековой индийской пластики «Бог Вишну с предстоящими», картине «Бегство в Египет» Бартоломе Эстебана Мурильо, а также гравюре Кацусики Хокусая из серии «36 видов горы Фудзи». Третьяковская галерея традиционно предложит посетить постоянную экспозицию, где представлены шедевры Казимира Малевича Марка Шагала и многих других художников.

В этом году весь балетный мир отмечает 200-летие Мариуса Петипа — самого знаменитого постановщика в истории балета. «Корсар» и «Баядерка», «Дочь фараона» и «Пахита», «Спящая красавица» и «Раймонда» и многие другие творения Петипа до сих пор идут на сценах театров мира и пользуются огромной популярностью. В театральном музее имени Бахрушина специально к этому событию проходит выставка «Два века Петипа». «Более 300 артефактов, связанных с творчеством Петипа, впервые в таком объеме представлены в этой экспозиции. В основном это экспонаты из нашего музея, который благодаря дружбе Бахрушина с Петипа обладает богатейшим архивом. На выставке можно будет увидеть произведения живописи, графики, архивные документы, фотоматериалы, книги, афиши и программы», — рассказал РИА Новости директор музея Дмитрий Родионов

Театр

В субботу на сцене театра Вахтангова покажут комедию «Ревнивая к самой себе» по пьесе известного испанского драматурга Тирсо де Молины в постановке Александра Коручекова . По сюжету, недавно прибывший из провинции в Мадрид Дон Мельчор сватается к девушке, которую прежде никогда не видел, но в церкви влюбляется в таинственную незнакомку, скрывающую лицо под вуалью. В юной Магдалене вспыхивают ответные чувства, но она и не подозревает, что жених уже поражен в самое сердце, и начинает ревновать его к самой себе. «Происходит изощренная игра — Мельчор в воображении дорисовывает портрет таинственной красавицы, не подозревая, что она и есть его невеста. Ревность Магдалены к себе самой становится основным мотивом развития действия и едва не заводит отношения героев в тупик», — отмечается на сайте театра. Роли в постановке исполняют Виталийс Семеновс, Ольга Лерман Мария Волкова и другие.

На сцене МХТ имени Чехова в воскресенье покажут спектакль по мотивам дебютной повести Патрика Зюскинда «Контрабас», режиссером которого выступил Глеб Черепанов , а главную роль исполняет Константин Хабенский . Режиссёр и артист хотели уйти от монологичности, которую неизбежно провоцирует такой литературный источник, старались представить произведение через физическое действие, понятное без слов. Режиссер уверен, что эта пьеса — не развлекательная, она требует от зрителя работы и размышления над проблемами, поставленными в спектакле. «В нем две основные темы, пересекающиеся друг с другом. Первая — разговор о гибели таланта, о гибели способности человека, когда он начинает заниматься не своей профессией, жить с чужими ему людьми, проживать не свою жизнь. И вторая тема — история неразделенной любви к музыке, к профессии, к женщине и вообще любви, которая не может быть осуществлена никогда», — сказал Черепанов.

Субботнюю ночь поклонники британского актера Тома Харди могут провести за просмотров его лучших фильмов в антикафе «Нулевой километр». Гости вечера увидят криминальный боевик «Легенда» о близнецах Реджи и Ронни Крэй (обе роли исполнил Харди), культовых бандитах Великобритании 60-х годов прошлого века, спортивную драму «Боец» о боксере Томми Конлоне, а также оскароносный фильм «Безумный Макс» о группе бунтарей, которые в далеком мире будущего, представляющего собой пустыню без капли воды, пытаются сбежать от правящего тирана.