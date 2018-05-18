Фильмы, которые убили карьеры актёров

Снявшись в одном-единственном блокбастере, актёр может стать любимцем зрителей и мгновенно вознестись на вершину славы. Но возможен и обратный путь, когда неудачная роль рушит репутацию артиста. Кому из звёзд не посчастливилось оказаться в такой ситуации?

1. Николас Кейдж и фильм «Плетёный человек» (2006). Римейк одноимённой классической ленты 1973 года выглядел уныло и чрезмерно картинно. После этих съёмок карьера Кейджа покатилась под откос.

2. Майк Майерс , которого все полюбили после фильмов об Остине Пауэрсе, проиграл, снявшись в фильме «Секс-гуру» в 2008 году. Заполненная низкопробными штампами картина лишила Майка статуса одного из лучших комиков Голливуда.

3. Для Брендана Фрейзера началом конца стала лента «Мумия: Гробница императора драконов», вышедшая в 2008 году. Любопытно, что суперзвездой Брендана сделала первая часть франшизы «Мумия».