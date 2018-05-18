Звезда «Дэдпула» назвал Шнурова своим «любимым русским»

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

14 Май 2018 в 12:12 PDT "Ты только что отнял у Колосса (персонажа из вселенной Marvel — Прим. ред.) титул моего любимого русского", — написал Рейнольдс в комментариях под постом Шнурова в Instagram.

На видео Шнуров исполняет песню, в которой рассказывает, с какой ролью в «Дэдпуле» он бы точно справился. «Но почему-то не зовут и не звонят. Але, ну где ты, Голливуд, услышь меня!», — жалуется артист в песне.

"Дэдпул-2" вышел в российский прокат накануне в четверг. Первая часть картины собрала почти 800 миллионов долларов и стала самым кассовым в истории фильмом с рейтингом «Для взрослых».