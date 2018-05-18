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Звезда «Дэдпула» назвал Шнурова своим «любимым русским»
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Звезда «Дэдпула» назвал Шнурова своим «любимым русским» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Исполнитель главной роли в франшизе «Дэдпул» Райан Рейнольдс назвал солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова «своим любимым русским».
Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)
14 Май 2018 в 12:12 PDT  "Ты только что отнял у Колосса (персонажа из вселенной Marvel — Прим. ред.) титул моего любимого русского", — написал Рейнольдс в комментариях под постом Шнурова в Instagram.
На видео Шнуров исполняет песню, в которой рассказывает, с какой ролью в «Дэдпуле» он бы точно справился. «Но почему-то не зовут и не звонят. Але, ну где ты, Голливуд, услышь меня!», — жалуется артист в песне.
"Дэдпул-2" вышел в российский прокат накануне в четверг. Первая часть картины собрала почти 800 миллионов долларов и стала самым кассовым в истории фильмом с рейтингом «Для взрослых».
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