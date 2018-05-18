Фото: Тофер Грейс и Леа Сейду на премьере фильма «Под Силвер-Лэйк» в Каннах

Очередной премьерой в рамках подходящего к концу Каннского кинофестиваля стала премьера картины «Под Силвер-Лэйк», на красную дорожку которой вышли Леа Сейду и достаточно редкий в последнее время гость на светских мероприятиях — Тофер Грейс.

Криминальный триллер «Под Силвер-Лэйк» рассказывает о главном герое по имени Сэм, который знакомится с девушкой, а на следующий день она исчезает при загадочных обстоятельствах. Теперь Сэм одержим идеей непременно отыскать её, и пытается обнаружить хоть какие-то зацепки, во всем, что он видит и слышит. Неожиданно он находит что-то вроде кода или цепочки тайных посланий. Открывая каждое последующее сообщение, Сэм все яснее понимает, что он оказался внутри глобального заговора.

попкорнnews