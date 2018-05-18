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На территории Боткинской больницы прошли киносъемки
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На территории Боткинской больницы прошли киносъемки 

Управа района Савеловский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В Боткинской больнице прошли съемки фильма «Слово и дело Козьмы Солдатенкова». Документальный фильм снимают по заказу Госкино. Об этом рассказал заведующий архивом больницы Валерий Петров.
— Это фильм о судьбе и делах мецената, на деньги которого была построена наша больница в начале ХХ века. До 1920 года она носила имя Солдатенкова, — пояснил Петров.
Монтаж фильма планируется завершить в сентябре.
Для справки, в октябре 2018 года будет отмечаться 200-летие со дня рождения Козьмы Солдатенкова. Он был крупным московским предпринимателем и меценатом. Основание больницы для всех горожан без различия звания и сословий стало его крупнейшим благотворительным проектом. (мю)
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