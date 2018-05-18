На территории Боткинской больницы прошли киносъемки

В Боткинской больнице прошли съемки фильма «Слово и дело Козьмы Солдатенкова». Документальный фильм снимают по заказу Госкино. Об этом рассказал заведующий архивом больницы Валерий Петров

— Это фильм о судьбе и делах мецената, на деньги которого была построена наша больница в начале ХХ века. До 1920 года она носила имя Солдатенкова, — пояснил Петров.

Монтаж фильма планируется завершить в сентябре.

Для справки, в октябре 2018 года будет отмечаться 200-летие со дня рождения Козьмы Солдатенкова. Он был крупным московским предпринимателем и меценатом. Основание больницы для всех горожан без различия звания и сословий стало его крупнейшим благотворительным проектом. (мю)