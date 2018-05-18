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Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
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Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки 

Рамблер 2 часа назад
Есть мнение, что Голливуд больше не может придумывать идеи для новых шедевров. Даже если фантазия сценаристов действительно иссякла, у киношников есть выход. Это ремейки фильмов, которые когда-то стали хитами. Если они полюбились зрителям лет 20-30 назад, то почему бы нынешнему поколению не посмотреть ту же историю, но в новой интерпретации? Над многими таким историями работа уже идёт.
1. Комедия с чёрным юмором 1960 года «Магазинчик ужасов» с участием Джека Николсона давно причислена к киноклассике. Не самый плохой ремейк уже вышел в 1986 году, но теперь нам предстоит увидеть версия 21 века.
2. Триллер «Муха» вышел в 1958 году, а в 1986 году сняли ремейк с Джиной Дэвис и Джеффом Голдблюмом. Не исключено, что «Муху» снова переснимут.
3. «Белые люди не умеют прыгать» — баскетбольная комедия с Вуди Харрельсоном и Уэсли Снайпсом 1992 года. Лента стала настоящим хитом, и недавно Голливуд задумался над её ремейком.
4. «Носферату. Симфония ужаса» запугала аудиторию вампирским антуражем в далёком 1922 году. Почти век спустя возникли планы перезапуска ленты.
5. «Полёт навигатора» — фантастическая история 1986 года. С 2012 года идёт работа над создание обновлённого фильма.
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