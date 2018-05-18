В Подмосковье открываются летние кинотеатры

В Московской области в пятницу, 18 мая, стартует региональный проект «Летние кинотеатры». Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу областного министерства культуры.

Фильмом открытия стал «Тренер» Данилы Козловского . Как отметила глава ведомства Оксана Косарева , показ приурочен к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

В летних кинотеатрах покажут, например, анимационные ленты «Смешарики. Дежавю», «Фиксики: Большой секрет», «Чудо-Юдо», картины «Салют-7», «Большой», «Притяжение», «Карп отмороженный», «Училка», «Каникулы президента», «Гоголь: Начало» и др.

Также запланированы показы новинок и классики отечественного кино.

По словам Косаревой, на открытие кинотеатров подали заявки многие подмосковные парки, в том числе в Солнечногорске, Серебряных Прудах и Талдоме.