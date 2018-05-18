Вышел первый трейлер фильма «Лето» Кирилла Серебренникова

Картина рассказывает об истории становления рок-иконы и лидера группы «Кино» Виктора Цоя и охватывает период конца 70-х — начала 80-х годов, когда 18-летний музыкант записывал свой первый альбом, играл на бас-гитаре в группе «Палата N 6» и пел в электричках. Авторы построили сюжет на малоизестных фактах биографии рокера.

Мировая премьера картины состоялась в мае — фильм вошел в основную программу 71-го Каннского кинофестиваля.

Главную роль исполнил корейский актер Тео Ю, Майка Науменко сыграл лидер группы «Звери» Рома Зверь, также в съемках приняли участие актер «Гоголь-центра» Александр Горчилин и номинантка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Юлия Ауг.

Свой фильм Кирилл Серебренников снимал в Петербурге в 2017 году и монтировал в 2018-м под домашним арестом, под которым находится из-за дела «Седьмой студии». Сюжет создали Михаил и Лилия Идовы.

В российский прокат фильм выйдет 7 июня.

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