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В школе №2100 на Дегунинской прошло памятное мероприятие «Свеча Памяти»
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В школе №2100 на Дегунинской прошло памятное мероприятие «Свеча Памяти» 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
В четверг, 17 мая, в центре социальной (постинтернатной) адаптации на Дегунинской улице показали фильм «Реквием по мечте» режиссера Даррена Аронофски.
— Каждый из главных героев фильма стремился к своей заветной мечте. Сара Голдфарб мечтала сняться в известном телешоу, ее сын Гарольд со своим другом Тайроном — сказочно разбогатеть, подруга Гарольда Мэрион грезила о собственном модном магазине, но на их пути были всяческие препятствия. События фильма разворачиваются стремительно. Мечты по-прежнему остаются недостижимыми, а жизни героев рушатся безвозвратно, — напомнил сюжет представитель учреждения.
Центр социальной (постинтернатной) адаптации находится по адресу Дегунинская ул., 3, корп. 5. (ео)
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