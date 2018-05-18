В школе №2100 на Дегунинской прошло памятное мероприятие «Свеча Памяти»

В четверг, 17 мая, в центре социальной (постинтернатной) адаптации на Дегунинской улице показали фильм «Реквием по мечте» режиссера Даррена Аронофски.

— Каждый из главных героев фильма стремился к своей заветной мечте. Сара Голдфарб мечтала сняться в известном телешоу, ее сын Гарольд со своим другом Тайроном — сказочно разбогатеть, подруга Гарольда Мэрион грезила о собственном модном магазине, но на их пути были всяческие препятствия. События фильма разворачиваются стремительно. Мечты по-прежнему остаются недостижимыми, а жизни героев рушатся безвозвратно, — напомнил сюжет представитель учреждения.

Центр социальной (постинтернатной) адаптации находится по адресу Дегунинская ул., 3, корп. 5. (ео)