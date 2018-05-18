5 самых известных преступников в истории, которые вызывают у нас симпатию

Аль Капоне

Аль Капоне, пожалуй, самый известный гангстер в истории. И если в 20-30-е годы прошлого столетия его считали одним из самых опасных людей в США, то сейчас о «боссе мафии» говорят исключительно как о личности легендарной и выдающейся. О его проделках снимают фильмы и пишут книги — и вот совершенные им преступления уже не выглядят как что-то противозаконное и запредельное. Кстати, не так давно стартовали съемки картины «Фонзо» о жизни Капоне. Главную роль в фильме исполнит Том Харди , в которого, как вы понимаете, не влюбиться невозможно.

В свое время «кокаиновый король» Пабло Эскобар не щадил ни кого: его жертвами становились журналисты, судьи, прокуроры, в общем, все, кто хоть где-то переходил ему дорогу. Наркобарон не щадил никого и зачастую лично устраивал расправы над неугодными. Тем не менее, еще при жизни он пользовался популярностью у молодежи и бедняков. Романтический флер вокруг его личности витает и по сей день, даже спустя 25 лет после смерти. В прошлом году в прокат вышел фильм «Эскобар» с Хавьером Бардемом Пенелопой Крус . Красивая история о любви наркобарона и журналистки заставила взглянуть на жизнь одного из самых опасных преступников прошлого века по-другому.

Бонни Паркер и Клайд Бэрроу

Образ этих двоих уже давно ассоциируется, скорее, с идеальной преданностью и верностью, чем с преступлениями. Посудите сами, кому какое дело до каких-то там ограблений банков, когда так хочется дорисовать Бонни и Клайду любовную историю со счастливым концом, а еще лучше, встретить в этой жизни человека, готового прикрывать тебя от пуль и умереть с тобой в один день.

За неуловимым «тефлоновым доном» полиция гонялась больше тридцати лет. Более того, он так и не попал бы в руки правосудия, если бы не доверился своему «заместителю» и лучшему другу Сальваторе Гравано. Оказавшись за решеткой, тот, чтобы избежать смертной казни, выложил все, что знал о проделках приятеля. В результате Готти получил пожизненное заключение и скончался в тюрьме в 1999 году, так и не простив предательство друга. О таких говорят: «Он прожил жизнь, достойную того, чтобы стать сценарием захватывающего кино».

Сельваторе Лучиано

Журнал Time включил Сельваторе Лучиано в список людей, которые «определили лицо XX века», что весьма красноречиво говорит о его личности. Он начинал с того, что вербовал танцовщиц в преступные сети. Причем в обществе из-за природного обаяния и умения расположить к себе, о нем отзывались исключительно положительно, называя джентельменом, который готов отдать девушке $100 просто за то, что она ему улыбнулась.

В 1936 году «Счастливчика» Лучиано приговорили к 50 годам строгого режима, но уже через 10 лет он оказался на свободе и организовал наркосеть. Еще при жизни Сельваторе о нем хотели снять фильм. Но увидеть картину ему так и не довелось: в 1962 году он скончался от инфаркта.