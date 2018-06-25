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Фильмы, которые оказались лучше книг
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Фильмы, которые оказались лучше книг 

Рамблер 13 часов назад
Перенести на экран книгу, не исказив сути и не утеряв любви поклонников художественного произведения, — настоящий талант. Куда чаще режиссёры превращают роман или повесть в аттракцион, напрочь лишённый атмосферы. Впрочем, изредка появляются фильмы, которые оказываются не только не хуже печатной истории, но даже превосходят её.
1. «Форест Гамп» (1994). По мнению многих зрителей, лента гораздо лучше книги. Во многом это обусловлено актёрским дарованием Тома Хэнкса.
2. «Загадочная история Бенджамина Баттона» (2208). Фильм снят по коротенькому рассказу Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Фильм куда более красочный и наполнен более глубоким смыслом.
3. «Собачье сердце» (1988). Написанная Михаилом Булгаковым интересная и сама по себе, но фильм сделан настолько интересно, что персонажи и даже атмосфера воспринимаются более цельно. Здесь тоже следует отдать должное талантам артистов.
4. «Побег из Шоушенка» (1994) не мог быть провальным, ведь он снят по книге Стивена Кинга. Но фильм, пропитанный эмоциями, стал действительно шедевральным и по праву считается одним из лучших в истории кино.
5. «Семнадцать мгновений весны». Оригинал Юлиана Семёнова не отличается большим объёмом, но режиссёр Татьяна Лиознова растянула её на двенадцать серий. Фееричный актёрский состав стал одним из причин успеха сериала.
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