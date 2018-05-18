Выдающихся актеров и спектакли театра Маяковского вспомнят в библиотеке на Зеленоградской

В пятницу, 25 мая, в библиотеке №26 на Зеленоградской улице пройдет встреча «Истории, выдающиеся актеры и лучшие спектакли театра имени Маяковского». Как уточняется на сайте библиотечной системы САО, ранее театр Маяковского называли «театром революции» и «театром драмы».

«Имена выдающихся режиссеров, актеров, художников, творивших его историю и творящих сегодня на его сцене, живут в памяти поколений и по праву заполняют страницы книг, статей, рецензий. Эти имена стали частью прошлой и сегодняшней культуры России. О них и поговорим», — уточняется в сообщении.

Напомним, библиотека №26 находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 27а. Начало в 15.00. (то)