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Выдающихся актеров и спектакли театра Маяковского вспомнят в библиотеке на Зеленоградской
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Выдающихся актеров и спектакли театра Маяковского вспомнят в библиотеке на Зеленоградской 

Управа района Ховрино города Москвы 52 минуты назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В пятницу, 25 мая, в библиотеке №26 на Зеленоградской улице пройдет встреча «Истории, выдающиеся актеры и лучшие спектакли театра имени Маяковского». Как уточняется на сайте библиотечной системы САО, ранее театр Маяковского называли «театром революции» и «театром драмы».
«Имена выдающихся режиссеров, актеров, художников, творивших его историю и творящих сегодня на его сцене, живут в памяти поколений и по праву заполняют страницы книг, статей, рецензий. Эти имена стали частью прошлой и сегодняшней культуры России. О них и поговорим», — уточняется в сообщении.
Напомним, библиотека №26 находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 27а. Начало в 15.00. (то)
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