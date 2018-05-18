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«Котёнок с улицы Лизюкова 2»: в кино выходит продолжение популярного мультика
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«Котёнок с улицы Лизюкова 2»: в кино выходит продолжение популярного мультика 

Вести.Ru 1 час назад
26 мая в рамках 76-го выпуска киножурнала «МУЛЬТ в кино» состоится премьера первого эпизода мультсериала «Котенок с улицы Лизюкова 2» — продолжения известного одноименного мультфильма, снятого киностудией «Союзмультфильм» в 1988 году.
"Котенок с улицы Лизюкова" режиссера Вячеслава Котеночкина рассказывал о котенке по имени Василий, который с помощью вороны-колдуньи превратился в бегемота и отправился в Африку. Автором сценария мультфильма, выпущенного в 1988 году, выступил Виталий Злотников. Он же вместе с Алексеем Цицилиным, Владимиром Николаевым, Алексеем Замысловым написал сценарий и к продолжению «Котенка с улицы Лизюкова». Созданием же нового мультфильма занимается воронежская студия Wizart Animation, которая известна российскому зрителю по таким проектам, как серия полнометражных анимационных фильмов «Снежная королева» и «Волки и овцы».
Мультсериал расскажет о новых приключениях любимых героев. На этот раз мечты приведут котенка Василия и его друга, щенка Бульку, из заснеженного Воронежа в солнечную Австралию. Главные герои не только окунутся в вихрь невероятных приключений и опасностей, но и найдут новых друзей, а главное, поймут, что лучше, чем Воронеж, нет места на Земле.
"Мультфильм «Котёнок с улицы Лизюкова 2» — это, несомненно, важный для нас проект, к которому мы отнеслись максимально трепетно. Классика советской мультипликации в новой интерпретации приобрела формат 3D, котенок стал более современным, в духе времени. Надеемся, для детей мультик станет таким же знаковым событием, как и его предшественник", — рассказал генеральный продюсер компании Wizart Юрий Москвин.
Новый выпуск многосерийного киножурнала «МУЛЬТ в кино», в рамках которого выйдет первая серия нового мультфильма, стартует 26 мая в более чем 600 кинотеатрах около 350 городов страны. Зрители также смогут увидеть новые эпизоды сериалов «Дракоша Тоша», «Деревяшки», «Лео и Тиг» и «Сказочный патруль».
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