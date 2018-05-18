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Опубликован трейлер фильма Серебренникова о Цое
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Опубликован трейлер фильма Серебренникова о Цое 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Сети опубликован трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Лето», в котором рассказывается о молодости рок-музыкантов Виктора Цоя и Майка Науменко.
Фильм снят в черно-белом формате. Роль Цоя исполнил корейский актер Тео Ю, Майка Науменко играет вокалист группы «Звери» Роман Билык, жену Майка — актриса Ирина Старшенбаум.
Напомним, фильм Серебренникова «Лето» вошел в конкурсную программу 71-го Каннского фестиваля.
Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков рассказал, что видел сценарий фильма режиссера Кирилла Серебренникова о Викторе Цое «Лето», но считает его «лживым от начала и до конца». Сооснователь группы «Кино» Алексей Рыбин сообщил Кириллу Серебренникову, что он против использования своего образа в картине о Цое из-за расхождений в представлениях о морали.
Сюжет «Лета» основан на малоизвестной истории отношений лидера группы «Кино» Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк». Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко. В российский прокат картина выйдет 7 июня в более чем 400 кинозалах.
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