Ещё
Появился трейлер фильма «Лето» о Цое
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Появился трейлер фильма «Лето» о Цое 

News.ru 33 минуты назад
Фото: News.ru
Картину очень высоко оценили кинокритики кинофестиваля в Каннах.
Сам Кирилл Серебренников не смог представить свой фильм самостоятельно, так как является фигурантом дела о хищении бюджетных средств и находится под домашним арестом.
В прошлом году съёмкам фильма помешал арест и уголовное дело в отношении Серебренникова. Его обвиняют в крупных хищениях из бюджета. Деньги, о которых идёт речь, выделял Минкультуры на проект «Платформа».
После задержания Серебренников находился под домашним арестом, не прекращая работы над новым фильмом.
News.ru: последние новости
Джон Траволта показал новый зажигательный танец Голливудскую звезду Еву Грин заметили в винном отделе подмосковного гипермаркета Зрители ушли с середины премьеры «тошнотворного» фильма Ларса фон Триера
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть мальчика с сачком2
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство1
Как погиб «вождь краснокожих»6
Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей61
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
Видео
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
03:22
Ужасные спецэффекты, закравшиеся в кинохиты
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение