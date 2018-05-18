Появился трейлер фильма «Лето» о Цое

Картину очень высоко оценили кинокритики кинофестиваля в Каннах.

Сам Кирилл Серебренников не смог представить свой фильм самостоятельно, так как является фигурантом дела о хищении бюджетных средств и находится под домашним арестом.

В прошлом году съёмкам фильма помешал арест и уголовное дело в отношении Серебренникова. Его обвиняют в крупных хищениях из бюджета. Деньги, о которых идёт речь, выделял Минкультуры на проект «Платформа».

После задержания Серебренников находился под домашним арестом, не прекращая работы над новым фильмом.