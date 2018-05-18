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Правдивая история «крёстного отца» Америки: Трейлер фильма «Кодекс Готти»
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Правдивая история «крёстного отца» Америки: Трейлер фильма «Кодекс Готти» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Вышел первый дублированный трейлер криминальной драмы Джо Джонстона «Кодекс Готти» с Джоном Траволтой в главной роли.
Байопик рассказывает реальную историю Джона Готти, главы преступной семьи Гамбино. Выходец из бедной итальянской семьи начал свою криминальную карьеру с самого дна и оказался на вершине, держа под контролем все районы Нью-Йорка.
Обаятельного и жестокого гангстера сыграл Джон Траволта, роли его жены и сына достались Келли Престон и Спенсер Лофранко. Также в картине снялись Прюитт Тэйлор Винс, Эла Блю Траволта и Стейси Кич.
«Кодекс Готти» в кино с 2 августа.
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