Райан Рейнольдс стал поклонником Сергея Шнурова

В полку фанатов Сергея Шнуров прибавление. Творчество лидера группы «Ленинград» высоко оценил голливудский актер Райан Рейнольдс

Все началось с того, что российский артист опубликовал в своем Инстаграм шутливое видео. В кадре Шнуров спел о том, с какой бы ролью в фильме «Дэдпул» он бы точно справился.

Но почему-то не зовут и не звонят. Але, ну где ты, Голливуд, услышь меня!, — жалуется фолловерам Сергей.

И Голливуд услышал. В комментариях к ролику появилась запись исполнителя главной роли Райана Рейнольдса:

«Ты только что лишил Колосса (персонаж киновселенной Marvel — Прим. Редация) звания моего любимого русского»

Сергей Шнуров заскринил комментарий от Рейнольдса и предложил ему «встретиться» в третьей части франшизы.

Напомним, что «Дэдпул 2», как и «Дэдпул», — проект Райана Рейнольдса. Кроме самого Райана Рейнольдса, в фильме снялись Джош Бролин Морена Баккарин, ТиДжей Миллер и Зази Битц. Вторая часть комедийного супергеройского фильма вышла на экраны сегодня.

По сюжету Дэдпулу придется сразиться с ниндзя, якудзой и стаей сексуально агрессивных собачек, в то время как он объедет весь земной шар и поймет важность семьи, дружбы и вкуса — а заодно обнаружит новую тягу к приключениям и заработает желанную надпись на кружке «Лучший любовник в мире».