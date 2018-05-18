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Райан Рейнольдс стал поклонником Сергея Шнурова
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Райан Рейнольдс стал поклонником Сергея Шнурова 

Журнал ОК! 1 час назад
В полку фанатов Сергея Шнуров прибавление. Творчество лидера группы «Ленинград» высоко оценил голливудский актер Райан Рейнольдс.
Все началось с того, что российский артист опубликовал в своем Инстаграм шутливое видео. В кадре Шнуров спел о том, с какой бы ролью в фильме «Дэдпул» он бы точно справился.
Но почему-то не зовут и не звонят. Але, ну где ты, Голливуд, услышь меня!, — жалуется фолловерам Сергей.
A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on  May 14, 2018 at 12:12pm PDT  И Голливуд услышал. В комментариях к ролику появилась запись исполнителя главной роли Райана Рейнольдса:
«Ты только что лишил Колосса (персонаж киновселенной Marvel — Прим. Редация) звания моего любимого русского»
Сергей Шнуров заскринил комментарий от Рейнольдса и предложил ему «встретиться» в третьей части франшизы.
Сергей Шнуров
Напомним, что «Дэдпул 2», как и «Дэдпул», — проект Райана Рейнольдса. Кроме самого Райана Рейнольдса, в фильме снялись Джош Бролин Морена Баккарин, ТиДжей Миллер и Зази Битц. Вторая часть комедийного супергеройского фильма вышла на экраны сегодня.
По сюжету Дэдпулу придется сразиться с ниндзя, якудзой и стаей сексуально агрессивных собачек, в то время как он объедет весь земной шар и поймет важность семьи, дружбы и вкуса — а заодно обнаружит новую тягу к приключениям и заработает желанную надпись на кружке «Лучший любовник в мире».
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