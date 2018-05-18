Нина Добрев порадовала поклонников вампирской саги

Прошел всего год с тех пор, как герои сериала «Дневники вампира» попрощались со зрителями, но Нина Добрев (Nina Dobrev) уже с трудом вспоминает тех, с кем работала на съемочной площадке. Недавно актриса столкнулась с актером Полом Уэсли (Paul Wesley) на улице и еле узнала коллегу. Однако селфи на память сделала, даже выложила в соцсети для поклонников.

В четверг актриса, которой исполнилось 29 лет, выложила в Instagram черно-белое селфи с актером Полом Уэсли. Она сделала снимок после того, как столкнулась с актером на улицах Нью-Йорка. Несмотря на то, что на снимке они радостно улыбаются, Добрев пошутила, что Уэсли выглядел так, будто был «из прошлой жизни».

«Простите меня, сэр, вы мне кого-то напоминаете. Может быть, мы встречались раньше? Возможно, в прошлой жизни?» — написала она под фотографией. Добрев выложила цветную версию этой фотографии, сопроводив ее сердечками.

Сериал, в котором они вместе играли, закончился в марте 2017 года. Последний раз она выложила фотографию с другим актером этого сериала в декабре 2017 года, и… это тоже был Уэсли. «Снежный Нью-Йорк полон неожиданных встреч и волшебных воссоединений, как это», — написала она тогда.