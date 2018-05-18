Прилепин: мы показали миру, что ополченцы — это не животные с клыками, а обычные люди

Захар Прилепин исполнил главную роль в короткометражном фильме о событиях в Донбассе под названием «Дежурство». Недавно лента стала победителем международного кинофестиваля в Нью-Йорке.

Известный писатель и заместитель полевого командира ВС ДНР Захар Прилепин, сыграл главную роль в короткометражном фильме о событиях в Донбассе под названием «Дежурство». В апреле лента завоевала главный приз на международном кинофестивале Tribeca («Трайбека») в США.

О чем эта картина, Прилепин рассказал в эфире ток-шоу «Процесс» на телеканале «Звезда»

«Я думаю, что для наших недоброжелателей, в основном, из числа тех, кто больше всего танцевал на Майдане, основное содержание этой ленты неприятное связано с тем, что там речь идет об ополченцах Донбасса, которые не изображены в качестве животных с клыками окровавленными, а изображены как нормальные, обычные, рассуждающие о каких-то вещах люди», — отметил писатель в эфире ток-шоу «Процесс» на телеканале «Звезда».

По словам Прилепина, победа в международном кинофестивале такого уровня — это отличный результат, особенно для подобной картины. При этом писатель усомнился, что лента сможет завоевать «Оскар» из-за политизированности премии.

«Я был бы не против. Но Оскар — это достаточно политизированная премия и там они, конечно, десять раз подумают прежде чем давать премию… Я на это не рассчитываю, так что не будем размахиваться на многое, будем довольствоваться тем, что есть. Это и так отлично», — заключил писатель.

Фильм «Дежурство» повествует о жизни вовлеченных в боевые действия в Донбассе людей. Это дебютная работа режиссера Ленара Камалова, главную роль в которой исполнил Захар Прилепин. Его герой — ополченец с позывным «Кот».

Картина, получившая на «Трайбеке» главный приз, автоматически попадает в список фильмов, претендующих на премию «Оскар».