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Прилепин: мы показали миру, что ополченцы — это не животные с клыками, а обычные люди
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Прилепин: мы показали миру, что ополченцы — это не животные с клыками, а обычные люди 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Захар Прилепин исполнил главную роль в короткометражном фильме о событиях в Донбассе под названием «Дежурство». Недавно лента стала победителем международного кинофестиваля в Нью-Йорке.
Известный писатель и заместитель полевого командира ВС ДНР Захар Прилепин, сыграл главную роль в короткометражном фильме о событиях в Донбассе под названием «Дежурство». В апреле лента завоевала главный приз на международном кинофестивале Tribeca («Трайбека») в США.
О чем эта картина, Прилепин рассказал в эфире ток-шоу «Процесс» на телеканале «Звезда».
«Я думаю, что для наших недоброжелателей, в основном, из числа тех, кто больше всего танцевал на Майдане, основное содержание этой ленты неприятное связано с тем, что там речь идет об ополченцах Донбасса, которые не изображены в качестве животных с клыками окровавленными, а изображены как нормальные, обычные, рассуждающие о каких-то вещах люди», — отметил писатель в эфире ток-шоу «Процесс» на телеканале «Звезда».
По словам Прилепина, победа в международном кинофестивале такого уровня — это отличный результат, особенно для подобной картины. При этом писатель усомнился, что лента сможет завоевать «Оскар» из-за политизированности премии.
«Я был бы не против. Но Оскар — это достаточно политизированная премия и там они, конечно, десять раз подумают прежде чем давать премию… Я на это не рассчитываю, так что не будем размахиваться на многое, будем довольствоваться тем, что есть. Это и так отлично», — заключил писатель.
Фильм «Дежурство» повествует о жизни вовлеченных в боевые действия в Донбассе людей. Это дебютная работа режиссера Ленара Камалова, главную роль в которой исполнил Захар Прилепин. Его герой — ополченец с позывным «Кот».
Картина, получившая на «Трайбеке» главный приз, автоматически попадает в список фильмов, претендующих на премию «Оскар».
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