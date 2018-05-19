Самый лучший комбат и человек — ополченец «Пятнашки» рассказал, как погиб Мамай

«Это батя, отец, знаю его только с положительной стороны. Нужна помощь — он помогал всегда. Самый лучший комбат и человек», — рассказал ополченец.

Командир батальона «Пятнашка» Донецкой Народной Республики Олег Мамиев, известный, как Мамай, погиб 17 мая в авдеевской промзоне под Донецком. Один из ополченцев «Пятнашки» рассказал об обстоятельствах гибели военачальника.

На записи, которую публикует издание «Шторм», показано место гибели комбата.

«Мы выходили, хотели по окопу пройти дальше. Комбат пошел первым, ну, и мы с ним. Я слышал прилет (снарядов) и после этого мы легли. Потом мы начали кричать: «Комбат! Комбат! Где Мамай?» Его нигде не было, стали искать. Смотрим — он здесь. Мы его сразу на носилки, и в больницу…», — рассказал ополченец.

Он объяснил, что ранения, которые получил военначальник, были очень тяжелыми, оказывать помощь на месте было бесполезно, поэтому его отправили в больницу. Вскоре бойцам сообщили, что Мамай умер.

«Это батя, отец, знаю его только с положительной стороны. Нужна помощь — он помогал всегда. Самый лучший комбат и человек», — признался ополченец.