Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя дебютировала в кино

Юлия была облачена в цветастое светлое платье и туфли в тон, а наследница в белый стильный наряд с юбкой и длинной блузкой. Мама и дочка поднялись на сцену, как и другие члены съемочной группы. Однако зрители так и не увидели старшую дочь Пересильд на экране. Эпизоды с участием Ани в киноверсию не вошли, но их можно будет увидеть сериальной версии. У ее мамы в картине тоже небольшая, но важная роль — ее героиня символизирует вечную красоту и женственность. Актриса играет очень привлекательную и молодую женщину, которой на самом деле больше 150 лет.

Юлия Пересильд и ее дочь Анна / фото: "Комсомольская правда" Владимир Веленгурин

По какой причине Юлия и Алексей не стали фотографироваться вместе неизвестно. Напомним, в прошлом году артистка перестала скрывать, что отцом двух ее дочерей является Учитель. Сам режиссер вскоре подтвердил эту информацию и даже отметил, что уже видит в своих детях актерский талант. Старшей дочери актрисы Анне восемь лет, а младшей Марии пять. Артистка позже пояснила, что скрывала правду, только потому что редко говорит о личной жизни, и к тому же она не хотела усугублять ситуацию, в которой режиссер оказался из-за фильма «Матильда». В одном из интервью Юлия защитила отца своих детей от травли.