Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя впервые снялась в кино

Несколько дней назад в Москве состоялась светская премьера киноленты «Черновик», в основу которой лег роман популярного писателя-фантаста Сергея Лукьяненко . Показ фильма посетили многие отечественные кинозвезды, а особое внимание привлекла актриса Юлия Пересильд . Актриса появилась на красной дорожке кинотеатра «Октябрь» в компании старшей дочери Анны, которая вместе с ней снялась в «Черновике». Примечательно, что отец девочки, режиссер Алексей Учитель , также посмотрел новую ленту, однако он позировал фотографам отдельно от Юлии и Анны.

Напомним, слухи о том, что Алексей Учитель является отцом дочерей Юлии Пересильд появились в СМИ несколько лет назад. Актриса, предпочитающая не отвечать на вопросы о личной жизни, лишь в минувшем году сообщила, что это правда. А режиссер в одном из интервью отметил, что девочки очень талантливые: «Мои дочки просто чудо! Они еще маленькие, но думаю, точно станут актрисами. Задатки есть».

Фото: starface, instagram, eastnews