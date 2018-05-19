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Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя впервые снялась в кино
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Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя впервые снялась в кино 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Несколько дней назад в Москве состоялась светская премьера киноленты «Черновик», в основу которой лег роман популярного писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Показ фильма посетили многие отечественные кинозвезды, а особое внимание привлекла актриса Юлия Пересильд. Актриса появилась на красной дорожке кинотеатра «Октябрь» в компании старшей дочери Анны, которая вместе с ней снялась в «Черновике». Примечательно, что отец девочки, режиссер Алексей Учитель, также посмотрел новую ленту, однако он позировал фотографам отдельно от Юлии и Анны.
Напомним, слухи о том, что Алексей Учитель является отцом дочерей Юлии Пересильд появились в СМИ несколько лет назад. Актриса, предпочитающая не отвечать на вопросы о личной жизни, лишь в минувшем году сообщила, что это правда. А режиссер в одном из интервью отметил, что девочки очень талантливые: «Мои дочки просто чудо! Они еще маленькие, но думаю, точно станут актрисами. Задатки есть».
Фото: starface, instagram, eastnews
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