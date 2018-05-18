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Спрятанная камера в «Матрице» и надувной хлеб в «Пробуждении силы»: инди-разработчик публикует интересные факты о кино
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Спрятанная камера в «Матрице» и надувной хлеб в «Пробуждении силы»: инди-разработчик публикует интересные факты о кино 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Инди-разработчик Дэвид Амадор (David Amador), автор rogue-like игры Quest of Dungeons, собирает в своём Твиттере малоизвестные факты о фильмах, от «Трона» и «Космической одиссеи» до «Джона Уика». Некоторые из них — лишь отсылки, наверняка знакомые многим зрителям. Однако по большей части Амадор делится найденной им информацией о съёмках некоторых фильмов и приёмах, которыми пользовались их создатели. К примеру, об уловках, помогавших «спрятать» из кадра камеру. Или о практических спецэффектах, которые использовали из-за технических ограничений. Некоторые детали, о которых рассказывает разработчик, вновь подтверждают, что в современных фильмах чаще всего трудно понять, где 3D-графика, а где — физические спецэффекты. А некоторые факты — лишь мелочи, которым в своих картинах уделяют внимание кинематографисты. Пока что Амадор собрал около двадцати деталей о разных фильмах, и, судя по всему, собирается продолжать. #фан #кино
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