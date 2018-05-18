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Звезда фильмов о Хеллбое рассказал, почему ему не подходит роль Дональда Трампа
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Звезда фильмов о Хеллбое рассказал, почему ему не подходит роль Дональда Трампа 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Актёр Рон Перлман, известный по фильмам о Хеллбое и популярному сериалу «Сыны анархии», заявил, что не хотел бы играть роль президента США Дональда Трампа.
«Как-то меня спросили, не хочу ли я сыграть Трампа. И я ответил: однозначно нет. Потому что здесь нет никакой двойственности, парадокса, никакой загадки. Он такой, какой есть — одномерный человек. Нет никакого «двойного дна», — сказал Перлман в интервью Ларри Кингу.
По словам актёра, на протяжении всей его жизни — а он рос в Нью-Йорке — Трамп был одной из знаковых фигур времени.
«Я рос в Нью-Йорке, и всю мою жизнь Трамп был, можно сказать, одной из знаковых фигур времени. В глазах ньюйоркцев он всегда был посмешищем, пустомелей. Он был готов на что угодно ради внимания. И стал посмешищем из-за своей невежественности, неотёсанности и узости мышления. Многие из нас жаждут внимания, но Трамп как-то слишком откровенно, одномерно это демонстрирует. Вся его жизнь — как статья из бульварной газеты, которая пополняется в реальном времени», — отметил Перлман.
Полную версию интервью смотрите на сайте RTД.
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