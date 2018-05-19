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Гарри Поттер в трусах и тигровых тапках привел фанатов в восторг
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Гарри Поттер в трусах и тигровых тапках привел фанатов в восторг 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В Twitter появились первые фото британского актера Дэниэла Рэдклиффа со съемок фильма «Пушки Акимбо». Поклонники артиста пришли в полный в восторг от фотографий Рэдклиффа в халате, трусах и тигровых тапках.
Дэниэл Рэдклифф получил известность благодаря роли волшебника Гарри Поттера в экранизациях книг Джоан Роулинг. Съемки нового фильма «Пушки Акимбо» начались в конце апреля в Новой Зеландии. По сюжету его персонаж должен спасти свою бывшую возлюбленную.
«Если вы вдруг увидите меня в Окленде в плохом состоянии, в крови и с синяками — не волнуйтесь. Скорее всего, это для фильма», — предупредил актер поклонников еще несколько недель назад.
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«Скажи «Привет» моим маленьким друзьям, Аваде и Кедавре», — прокомментировал фото девушка из Пенсильвании.
Российские пользователи не остались в стороне и также оценили облик актера.
«Кого же он только не играет, чтобы отбить от себя роль Гарри Поттера, но для всех он все равно навсегда останется милым мальчиком Гарри», — написала одна из поклонниц.
Добавим, после Новой Зеландии съемочная группа во главе с режиссером и сценаристом фильма Джейсоном Ли Хауденом отправится в Мюнхен. Дата выхода фильма предварительно назначена на 2019 год.
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