Гарри Поттер в трусах и тигровых тапках взорвал Twiter

Появились первые фотографии со съемок фильма «Пушки Акимбо», в котором сыграл британский актер Дэниэл Рэдклифф , получивший известность после по своей роли Гарри Поттера в экранизациях книг Джоан Роулинг . Пользователи Twitter оказались в полном восторге от фотографий Рэдклиффа в халате, трусах и тигровых тапках.

Съемки фильма начались в конце апреля в Новой Зеландии. По сюжету фильма персонаж Рэдклиффа должен спасти свою бывшую возлюбленную.

«Если вы вдруг увидите меня в Окленде в плохом состоянии, в крови и с синяками — не волнуйтесь. Скорее всего, это для фильма», — предупредил актер поклонников. Однако поклонники и не думали волноваться, фото актера на городских улицах в трусах и халате привели их в полный восторг.

Источник фото: Twitter

«Скажи «Привет» моим маленьким друзьям, Аваде и Кедавре», — прокомментировал фото девушка из Пенсильвании. Успели оценить новые кадры из фильма и российские пользователи. «Кого же он только не играет, чтобы отбить от себя роль Гарри Поттера, но для всех он всё равно навсегда останется милым мальчиком Гарри», — написала одна из поклонниц.