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Гарри Поттер в трусах и тигровых тапках взорвал Twiter
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Гарри Поттер в трусах и тигровых тапках взорвал Twiter 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Появились первые фотографии со съемок фильма «Пушки Акимбо», в котором сыграл британский актер Дэниэл Рэдклифф, получивший известность после по своей роли Гарри Поттера в экранизациях книг Джоан Роулинг. Пользователи Twitter оказались в полном восторге от фотографий Рэдклиффа в халате, трусах и тигровых тапках.
Съемки фильма начались в конце апреля в Новой Зеландии. По сюжету фильма персонаж Рэдклиффа должен спасти свою бывшую возлюбленную.
«Если вы вдруг увидите меня в Окленде в плохом состоянии, в крови и с синяками — не волнуйтесь. Скорее всего, это для фильма», — предупредил актер поклонников. Однако поклонники и не думали волноваться, фото актера на городских улицах в трусах и халате привели их в полный восторг.
Источник фото: Twitter
«Скажи «Привет» моим маленьким друзьям, Аваде и Кедавре», — прокомментировал фото девушка из Пенсильвании. Успели оценить новые кадры из фильма и российские пользователи. «Кого же он только не играет, чтобы отбить от себя роль Гарри Поттера, но для всех он всё равно навсегда останется милым мальчиком Гарри», — написала одна из поклонниц.
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