Жанр: драма, комедия
Год: 1963
Страна: Италия, Франция
Режиссер: Федерико Феллини
Сценарий: Федерико Феллини, Эннио Флайяно, Туллио Пинелли
Оператор: Джанни Ди Венанцо
Кто снимался в фильме «8 с половиной»: Марчелло Мастроянни, Клаудия Кардинале, Анук Эме, Сандра Мило, Росселла Фальк, Барбара Стил, Мадлен ЛеБо, Катерина Боратто, Эддра Гэйл, Гуидо Альберти Сюжет фильма «8 с половиной» Режиссёр Гвидо Ансельми собирается снимать свой очередной фильм. Его предыдущая работа снискала успех и принесла хорошую прибыль, поэтому продюсер надеется не только повторить, но и приумножить этот успех. Сценарий утвержден, уже потрачены миллионы на декорации, утверждены актёры… Но Гвидо находится в творческом тупике и не может определиться с источниками вдохновения. Причины кризиса — разочарование в жизни и любви. Продюсеры и киностудия требуют начинать съёмки, а в сознании режиссёра будущая картина никак не может сложиться из отдельных пазлов. Интересные факты о фильме «8 с половиной»:
«8 1/2» — оригинальное название фильма — является порядковым номером в фильмографии Феллини: до этого фильма он снял шесть полнометражных, два короткометражных, которые считал за один, а также фильм, снятый на пару с Альберто Латтуадой — полфильма. Феллини подумывал отдать главную роль Лоуренсу Оливье, но решил снова поработать с Марчелло Мастрояни. Мировая премьера фильма состоялась в 1963 году на Московском международном кинофестивале. Благодаря этому, Федерико Феллини и его супруга, актриса Джульетта Мазина, единственный раз посетили Советский Союз. На ММКФ «8 с половиной» были удостоены Большого приза, но церемонию награждения Феллини проигрнорировал, узнав, что во время конкурсного показа фильма глава СССР Никита Хрущев заснул. Вместо этого он с супругой поехал на подмосковную дачу по приглашению друзей. В 1964 году фильм был удостоен премии «Оскар» как Лучший фильм на иностранном языке.
Трейлер фильма «8 с половиной»: