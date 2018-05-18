Новогиреевский кинотеатр «Березка» приглашает юных жителей ВАО на бесплатные кинопоказы

В рамках акции «Москино детям» в кинотеатре «Березка» состоится бесплатный показ лучших детских фильмов отечественного кинематографа. А ко Дню славянской культуры здесь пройдут кинелекция и показ киноленты А. Тарковского « Андрей Рублев ».

Так, 23 мая в кинотеатре покажут художественный фильм А. Митты «Сказка странствий». Фильм снят в жанре сказки-аллегории в 1982 году. Начало сеанса в 14.00.

В четверг, 24 мая в «Березке» пройдет кинолекция, приуроченная ко Дню славянской культуры и письменности. Ее название «Бесценный дар Кирилла и Мефодия». В рамках мероприятия состоится бесплатный киносеанс исторической драмы А. Тарковского «Андрей Рублев» (1966 г). В фильме описываются события Руси 15 века, поэтому он рассчитан на аудиторию не младше 12 лет. Начало мероприятия в 14.00.

Адрес кинотеатра «Берёзка»: улица Мартеновская, дом 25.