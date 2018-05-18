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Новогиреевский кинотеатр «Березка» приглашает юных жителей ВАО на бесплатные кинопоказы
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Новогиреевский кинотеатр «Березка» приглашает юных жителей ВАО на бесплатные кинопоказы 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В рамках акции «Москино детям» в кинотеатре «Березка» состоится бесплатный показ лучших детских фильмов отечественного кинематографа. А ко Дню славянской культуры здесь пройдут кинелекция и показ киноленты А. Тарковского «Андрей Рублев».
Так, 23 мая в кинотеатре покажут художественный фильм А. Митты «Сказка странствий». Фильм снят в жанре сказки-аллегории в 1982 году. Начало сеанса в 14.00.
В четверг, 24 мая в «Березке» пройдет кинолекция, приуроченная ко Дню славянской культуры и письменности. Ее название «Бесценный дар Кирилла и Мефодия». В рамках мероприятия состоится бесплатный киносеанс исторической драмы А. Тарковского «Андрей Рублев» (1966 г). В фильме описываются события Руси 15 века, поэтому он рассчитан на аудиторию не младше 12 лет. Начало мероприятия в 14.00.
Адрес кинотеатра «Берёзка»: улица Мартеновская, дом 25.
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