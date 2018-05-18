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«Снежная королева 3: Огонь и лед» завоевала приз на фестивале в Сеуле
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«Снежная королева 3: Огонь и лед» завоевала приз на фестивале в Сеуле 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский мультфильм «Снежная королева 3: Огонь и лед» завоевал приз на анимационном фестивале в Сеуле, сообщает снявшая мультфильм студия Wizart Animation.
Третья франшиза «Снежной Королевы» о приключениях Кая и Герды выполнена в технике компьютерной 3D-анимации режиссером Алексеем Цицилиным в соавторстве с Робертом Ленсом, который ранее участвовал в создании диснеевских мультфильмов «Король Лев», «Красавица и Чудовище», «История игрушек», «Шрек» и другие. Права на прокат были проданы в 150 стран мира.
"Анимационный фильм «Снежная королева 3: Огонь и лед», где юная и смелая девушка Герда пытается найти пропавших родителей, объединив усилия с братом Каем и троллями, получила приз на фестивале Guro Kids International Film Festival в Сеуле", — говорится в сообщении студии.
Студия Wizart Animation стала единственной анимационной студией из России, удостоившейся награды на этом смотре. Также призы получили картины из Кореи, Индии, США, Швеции, Ирана и других стран.
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