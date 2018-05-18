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«Иногда приходится играть и такую роль»: Цывина объяснила свое странное поведение в эфире
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«Иногда приходится играть и такую роль»: Цывина объяснила свое странное поведение в эфире 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Пока в одном телевизионном эфире обсуждают семейную драму Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна, в другом — говорят о несостоявшихся отношениях Ирины Цывиной с молодым возлюбленным и пристрастии актрисы к алкоголю.
В очередном выпуске «Прямого эфира» актрису показали неухоженной и неопрятной. На камеру она постоянно требовала спиртного, говорила нечленораздельно. Впрочем, как потом призналась сама Цывина, все увиденное зрителями на экране было всего лишь постановкой. "После передачи Андрея Малахова ко мне стали поступать звонки со всего мира с беспокойством о моем здоровье. Благодарю всех за участие, за стремление помочь мне. У меня все хорошо, но не забывайте, что я актриса и иногда приходится играть и такую роль. Не стоит относиться к постановочным кадрам серьезно. Я вас всех люблю и уверена, что я не одна. Будьте счастливы и благополучны и любимы. Скоро я Вас порадую новыми своими успехами", — написала актриса в микроблоге. Такой Ирину Цывину показали в программе «Прямой эфир»/Фото: кадр из передачи
Стоит отметить, что ее словам поверили не все, припомнив, что и в студии передачи Андрея Малахова Ирина отрицала пагубную зависимость. «Я очень устала в психологическом плане, проходить реабилитацию по несколько месяцев я не могу, сейчас много планов, съемок, дел», — говорила Цывина, отказываясь от помощи присутствующих в студии.
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