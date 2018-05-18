Кинофестиваль «Сталинградская сирень» соберет в Волгограде известных актеров и режиссеров

С 23 по 25 мая в Волгоградской области пройдет шестой Международный кинофорум «Сталинградская сирень». Волгоградцев ждет больше 30 фильмов о войне, творческие встречи и мастер-классы.

Любителей фильмов о войне порадуют современные картины «Танки», «Холодное танго», «Сталинград», «Осенью 41-го», «На дорогах войны» и «Возмездие». Конечно, кинопоказ не мог обойтись без легендарной классики кино — фильмов «На семи ветрах» и «Летят журавли». В репертуар кинофорума включили фильмы о духовных ценностях: «Иваново детство», «Город первой любви», «Смеюсь» и другие.

Организаторы обещают показать и новый фильм «Сарепта. Жемчужина Волги», презентованный в начале мая. В съемках исторической картины участвовали не только профессиональные актеры, но и небезызвестные волгоградцы, попробовавшие себя в необычном амплуа — роль графа и миссионера Николая Людвига фон Цинцендорфа досталась главе комитета по культуре областной думы Александру Осипову

Трогательные и суровые фильмы о войне покажут в пяти районах города и в нескольких райцентрах. Увидеть новинки и картины, проверенные временем, волгоградские киноманы смогут абсолютно бесплатно.

— В Центральном районе показ пройдет в музее-заповеднике Сталинградская битва. В Тракторном районе киноплощадкой станет кинотеатр «Ударник», в Кировском — «Авангард», в Красноармейском — Центр культуры, досуга и кино. А вот в Дзержинском районе зрителей приглашают сразу два кинотеатра: «Синема 5» и «Мори Синема». Кроме волгоградцев, фильмами о войне смогут насладиться жители Фролово, Камышина и Михайловки, — рассказали V1.ru в областном комитете культуры.