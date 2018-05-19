Жанр: триллер, драма, криминал, биография
Год: 1975
Страна: США Режиссер: Сидни Люмет
Сценарий: Фрэнк Пирсон, П. Ф. Кладж, Томас Мур
Оператор: Виктор Дж. Кемпер
Кто снимался в фильме «Собачий полдень»: Аль Пачино, Джон Казале, Чарльз Дёрнинг, Крис Сарандон, Пенелопа Аллен, Салли Бойар, Лэнс Хенриксен, Кэрол Кейн, Джеймс Бродерик, Марсия Джин Кертц Сюжет фильма «Собачий полдень» Жаркий полдень в Нью-Йорке. Двое молодых мужчин решают ограбить банк. Вдохновитель — Санни — впервые преступает закон. Ему негде больше добыть денег на операцию по смене пола для своего возлюбленного. Вместе со своим приятелем Сэлом он вламывается в отделение банка в Бруклине, но денег в кассе практически нет, зато непрошеной славы теперь — хоть отбавляй. На место происшествия прибыла полиция, телевидение, собрались уличные зеваки… Выйти сухими из воды им уже не удастся. Интересные факты о фильме «Собачий полдень»:
Сценарий фильма основан на статье П. Ф. Кладжа и Томаса Мура «Ребята в банке», в которой в свою очередь описано реальное ограбление 22 августа 1972 года: двое грабителей пытаются взять кассу банка, но она пуста. Действие фильма разворачивается знойным летом, когда город плавится под солнцем (собачьим полуднем называют самые жаркие летние дни, когда изнывают даже четвероногие). Однако во время работы над фильмом стоял жуткий холод. Актеры, снимавшиеся на открытом воздухе перед каждым дублем пригубляли холодную воду, чтобы не было видно пара изо рта. По сценарию Сэла должен был сыграть 18-летний актер — такого возраста был Сэл в реальности. Однако роль отдали Джону Казале. В одной из сцен герой Казале говорит, что не курит, поскольку боится умереть от рака легких. По злой иронии судьбы, сам Казале был курильщиком и умер именно от онкологического заболевания легкого.
Трейлер фильма «Собачий полдень»: