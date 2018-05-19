«Собачий полдень»

Жанр: триллер, драма, криминал, биография

Год: 1975

Страна: США Режиссер: Сидни Люмет

Оператор: Виктор Дж. Кемпер

Сценарий фильма основан на статье П. Ф. Кладжа и Томаса Мура «Ребята в банке», в которой в свою очередь описано реальное ограбление 22 августа 1972 года: двое грабителей пытаются взять кассу банка, но она пуста. Действие фильма разворачивается знойным летом, когда город плавится под солнцем (собачьим полуднем называют самые жаркие летние дни, когда изнывают даже четвероногие). Однако во время работы над фильмом стоял жуткий холод. Актеры, снимавшиеся на открытом воздухе перед каждым дублем пригубляли холодную воду, чтобы не было видно пара изо рта. По сценарию Сэла должен был сыграть 18-летний актер — такого возраста был Сэл в реальности. Однако роль отдали Джону Казале. В одной из сцен герой Казале говорит, что не курит, поскольку боится умереть от рака легких. По злой иронии судьбы, сам Казале был курильщиком и умер именно от онкологического заболевания легкого.

Трейлер фильма «Собачий полдень»: