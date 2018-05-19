Жанр: фильм-нуар, триллер, драма, криминал
Год: 1958
Страна: США Режиссер: Орсон Уэллс
Сценарий: Орсон Уэллс, Франклин Коэн, Пол Монаш
Оператор: Расселл Метти
Кто снимался в фильме «Печать зла»: Чарлтон Хестон, Джанет Ли, Орсон Уэллс, Джозеф Каллейа, Аким Тамирофф, Джоанна Мур, Рэй Коллинз, Деннис Уивер, Валентин Де Варгас, Морт Миллз Сюжет фильма «Печать зла» Мексиканский агент отдела по борьбе с наркотиками Мигель Варгас с молодой женой Сьюзен едут в медовый месяц по США. На границе между Америкой и Мексикой в их машину бросают бомбу. Мигель и Сьюзен выживают, но свадебное путешествие отменяется из-за начавшегося расследования, которое ведет продажный американский полицейский. Мексиканские наркодельцы похищают Сьюзен и подсаживают ее на наркотики. Мигель понимает, что ему нужно брать правосудие в свои руки и превращается во мстительного безумца. Интересные факты о фильме «Печать зла»:
В основу сценария лег роман Уита Мастерсона «Знак зла». Фильм с бюджетом 830 тыс. долларов окупился в американском прокате без малого трижды. Музыку к картине написал знаменитый композитор Генри Манчини. Орсон Уэллс был очень доволен результатом, сдав киностудии черновой вариант картины. Но продюсеры значительно перемонтировали фильм и даже частично пересняли. Оценена картина была далеко не сразу: в 1993 году он был внесен в Национальный реестр фильмов США, в в 1958 году он получил категорию B и демонстрировался вторым номером в ходе сдвоенных киносеансов.
Трейлер фильма «Печать зла»: