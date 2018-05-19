«Печать зла»

Жанр: фильм-нуар, триллер, драма, криминал

Год: 1958

Страна: США Режиссер: Орсон Уэллс

Сценарий: Орсон Уэллс, Франклин Коэн, Пол Монаш

Оператор: Расселл Метти

В основу сценария лег роман Уита Мастерсона «Знак зла». Фильм с бюджетом 830 тыс. долларов окупился в американском прокате без малого трижды. Музыку к картине написал знаменитый композитор Генри Манчини. Орсон Уэллс был очень доволен результатом, сдав киностудии черновой вариант картины. Но продюсеры значительно перемонтировали фильм и даже частично пересняли. Оценена картина была далеко не сразу: в 1993 году он был внесен в Национальный реестр фильмов США, в в 1958 году он получил категорию B и демонстрировался вторым номером в ходе сдвоенных киносеансов.

Трейлер фильма «Печать зла»: