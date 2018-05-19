Жанр: комедия
Год: 2018
Страна: США Режиссер: Джефф Томсич
Сценарий: Марк Стеилен, Роб МакКиттрик, Расселл Адамс
Оператор: Ларри Блэнфорд, Стив Калитри
Кто снимался в фильме «Ты водишь!»: Джереми Реннер, Аннабелль Уоллис, Айла Фишер, Рашида Джонс, Лесли Бибб, Джон Хэмм, Джейк Джонсон, Эд Хелмс, Брайан Деннехи, Хэннибал Бёресс Сюжет фильма «Ты водишь!» Пятеро одноклассников с первого класса и поныне ежегодно один из месяцев посвящают беспощадно навороченной версии игры в кошки-мышки. Выполняя немыслимые задания, они рискуют собственной шеей, работой и отношениями, срываясь в один момент, чтобы с очередным заданием улететь на другой конец страны. И все это для того, чтобы одолеть противника с криком: «Ты водишь!» На этот раз месячник кошек-мышек выпадает на свадьбу единственного непобежденного игрока. Интересные факты о фильме «Ты водишь!»:
Сценарий основан на реальных событиях из жизни бывших одноклассников Билла Акерса, Патрика Шультеса, Шона Рафтиса и Майка Конески. Будучи подростками в 1980-х годах, учениками школы Gonzaga в Спокане, штат Вашингтонони, они таким образом развлекались. Джереми Реннер сломал правый локоть и левое запястье во время съемок одного из трюков, которые он выполнял самостоятельно. Фильм снимался в 2017 году в американском городе Атланта и его окрестностях.
Трейлер фильма «Ты водишь!»: