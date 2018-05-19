«Ты водишь!»

Жанр: комедия

Год: 2018

Страна: США Режиссер: Джефф Томсич

Оператор: Ларри Блэнфорд, Стив Калитри

Сценарий основан на реальных событиях из жизни бывших одноклассников Билла Акерса, Патрика Шультеса, Шона Рафтиса и Майка Конески. Будучи подростками в 1980-х годах, учениками школы Gonzaga в Спокане, штат Вашингтонони, они таким образом развлекались. Джереми Реннер сломал правый локоть и левое запястье во время съемок одного из трюков, которые он выполнял самостоятельно. Фильм снимался в 2017 году в американском городе Атланта и его окрестностях.

Трейлер фильма «Ты водишь!»: