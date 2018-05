«Перед закатом» 

Жанр: мелодрама

Год: 2004

Сценарий: Ричард Линклейтер, Ким Кризан, Жюли Дельпи

Оператор: Ли Дэниэл

Бюджет фильма составил всего 2,7 млн долларов, кассовые сборы превысили его в 7 раз. Съемочный период составил всего 15 дней. В фильме в эпизодических ролях снялись родители Жюли Дельпи — Мари Пийе и Альберт Дельпи. Исполнители главных ролей включили в сценарий детали из собственной личной жизни. Герой Итана Хоука был женат и развелся — как и сам актер, у которого не сложилась семейная жизнь с Умой Турман . А Жюли Дельпи действительно несколько лет жила в Нью-Йорке. Кроме того, актриса сама написала песню, которую поет в фильме. В 2003 году она выпустила музыкальный альбом, три песни из которого вошли в саундтрек к фильму: A Waltz For A Night, An Ocean Apart и Je t’aime tant.