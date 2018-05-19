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«Перед закатом» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: мелодрама
Год: 2004
Страна: США  Режиссер: Ричард Линклейтер
Сценарий: Ричард Линклейтер, Ким Кризан, Жюли Дельпи
Оператор: Ли Дэниэл
Кто снимался в фильме «Перед закатом»: Итан Хоук, Жюли Дельпи, Вернон Добчефф, Луиз Лемойн, Родольф Поли, Мариан Пластейг, Дьяболо, Дэнис Эдрард, Альберт Дельпи, Мари Пийе Сюжет фильма «Перед закатом» Когда-то давно, в середине девяностых, случайная встреча Джесси и Селин подарила молодым людям несколько восхитительных и трогательных часов в предрассветной Вене. Они договаривались встретиться в Вене через полгода, но Селин приехать не смогла, а адресов друг друга, телефонных номеров и прочими средствами связи они не обменялись. Прошло девять лет! Джесси написал книгу, в которой рассказал о встрече с Селин. Издание стало бестселлером за пределами США, писатель приглашен на встречи с европейскими читателями, в том числе в Париже. Туда приходит живущая в Париже Селин, увидев в книжном магазине афишу встречи с писателем и фотографию Джесси на ней… Интересные факты о фильме «Перед закатом»:
Бюджет фильма составил всего 2,7 млн долларов, кассовые сборы превысили его в 7 раз. Съемочный период составил всего 15 дней. В фильме в эпизодических ролях снялись родители Жюли Дельпи — Мари Пийе и Альберт Дельпи. Исполнители главных ролей включили в сценарий детали из собственной личной жизни. Герой Итана Хоука был женат и развелся — как и сам актер, у которого не сложилась семейная жизнь с Умой Турман. А Жюли Дельпи действительно несколько лет жила в Нью-Йорке. Кроме того, актриса сама написала песню, которую поет в фильме. В 2003 году она выпустила музыкальный альбом, три песни из которого вошли в саундтрек к фильму: A Waltz For A Night, An Ocean Apart и Je t’aime tant.
Трейлер фильма «Перед закатом»:
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