Канны закрываются и объявляют «золотых» лауреатов 

Международный Каннский кинофестиваль в субботу объявит своих лауреатов. В борьбе за «Золотую пальмовую ветвь» в этом году борется 21 картина.
Фаворитами являются «Пылающий» корейца Ли Чхан Дона, «Холодная война» поляка Павла Павликовски, «Капернаум» ливанки Надин Лабаки. Есть шансы завоевать одну из наград фестиваля и у фильма «Лето» российского режиссера Кирилла Серебренникова.
Судить фильмы в этом году доверили жюри из пяти женщин и четырех мужчин под председательством австралийской актрисы Кейт Бланшетт. Первым российским участником жюри смотра за последние 23 года стал режиссер Андрей Звягинцев.
Россию в основном конкурсе представляют сразу два фильма — «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого, что случилось впервые с 2007 года.
Комментаторами прямой трансляции церемонии закрытия Каннского кинофестиваля, которая состоится 19 мая, станут телеведущая Ксения Собчак, режиссер Валерия Гай Германика и глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе, сообщает РИА Новости.