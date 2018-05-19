Канны закрываются и объявляют «золотых» лауреатов

Международный Каннский кинофестиваль в субботу объявит своих лауреатов. В борьбе за «Золотую пальмовую ветвь» в этом году борется 21 картина.

Фаворитами являются «Пылающий» корейца Ли Чхан Дона, «Холодная война» поляка Павла Павликовски, «Капернаум» ливанки Надин Лабаки​​​. Есть шансы завоевать одну из наград фестиваля и у фильма «Лето» российского режиссера Кирилла Серебренникова

Судить фильмы в этом году доверили жюри из пяти женщин и четырех мужчин под председательством австралийской актрисы Кейт Бланшетт . Первым российским участником жюри смотра за последние 23 года стал режиссер Андрей Звягинцев

Россию в основном конкурсе представляют сразу два фильма — «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого, что случилось впервые с 2007 года.