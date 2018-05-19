Ещё
Золотую пальмовую ветвь получил фильм «Магазинные воришки»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
За бортом
Ромком
Купить билет

Золотую пальмовую ветвь получил фильм «Магазинные воришки» 

РИА Новости 9 минут назад
Фото: РИА Новости
КАНН, 19 мая — РИА Новости. Золотую пальмовую ветвь 71-го Каннского фестиваля получил фильм «Магазинные воришки» японского режиссера Хирокадзу Корэеда, передаёт корреспондент РИА Новости.
Гран-при фестиваля вручили американскому режиссеру Спайку Ли за картину «Черный клановец».
Приз жюри был присуждён ливанской женщине-режиссеру Надин Лабаки за фильм «Капернаум». Спецприз жюри фестиваля в свою очередь первый раз в истории был вручён современному классику мирового кинематографа Жан-Люку Годару, который представил на смотре картину «Образ и речь».
Награду за лучший сценарий разделили режиссёр Аличе Рорвахер, которая сняла картину «Счастливый Лазарь», и Джафар Панахи за фильм «Три лица».
Приз за лучшую режиссуру получил польский режиссёр Павел Павликовски за фильм «Холодная война». Награда смотра за лучшую мужскую роль ушла итальянцу Марчелло Фонте за фильм «Догмэн» Маттео Гарроне, а женскую — Самал Еслямовой за картину «Айка».
Приз «Золотая камера» присудили режиссеру Лукасу Донту за фильм «Девочка».
РИА Новости: последние новости
Режиссер Гиллиам считает, что миру нужно больше фильмов об обычных людях Фильм "Человек, который убил Дон Кихота" покажут в Канне Патронусы и современное искусство: чем займутся волонтеры в "Ночь музеев"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вспомните роли «королевы экрана» Гундаревой12
Как погиб «вождь краснокожих»16
Как живут актёры с дефектами внешности3
Жизнь и смерть мальчика с сачком15
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство13
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
01:00
Бузова согласна поехать на следующее «Евровидение»
Концерты
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение