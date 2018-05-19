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Дженнифер Энистон станет первой женщиной-президентом Америки на Netflix
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Дженнифер Энистон станет первой женщиной-президентом Америки на Netflix 

DTF.RU 3 часа назад
Фото: DTF.RU
Актриса сыграет главную роль в комедии «Первые леди».
Роль жены главы США исполнит женщина-комик Тиг Нотаро. Также она выступает в качестве сценариста совместно со своей женой Стефани Аллинн.
Политическая комедия расскажет о жизни Беверли и Кейси Николсон, первой женщины-президента Америки и ее супруги, первой леди государства. Их история докажет, что за каждой великой женщиной стоит другая великая женщина.
Для Энистон этот проект будет вторым сотрудничеством со стриминговым гигантом. Ранее она присоединилась к Адаму Сэндлеру в комедии «Murder Mystery».
#netflix
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