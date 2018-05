Дженнифер Энистон станет президентом США в комедийном политическом сериале Netflix

По сценарию у президента-Энистон будет первая леди в исполнении актрисы и сценариста Тиг Нотаро.

Стриминговый сервис Netflix анонсировал в пятницу старт работ над новым политическим сериалом. Один из самых успешных подобных проектов Netflix — сериал «Карточный домик», съемки последнего сезона которого завершились в начале мая. А новым политическим сериалом станет комедия о дамах в политике.

Сценарий политической комедии «Первые леди» напишут Тиг Нотаро и Стефани Аллинн. История расскажет о первой женщине-президенте Америки, которую сыграет Дженнифер Энистон , и ее жене — первой леди, которую сыграет Тиг Нотаро. Когда Беверли (Энистон) и Каси Николсон (Нотаро) переезжают в Белый дом, их жизнь становится доказательством того, что за каждой великой женщиной стоит… другая великая женщина.

— Дженнифер Энистон сыграет президента Соединенных Штатов, а Тиг Нотаро — первую леди в «Первых леди», новом сериале Netflix, сценарий которого Нотаро пишет с Стеф Аллин, — говорится в твите.

Jennifer Aniston will play the President of the United States and Tig Notaro will play the First Lady in «First Ladies, » a new Netflix movie Notaro is writing with @StephAllynne pic.twitter.com/WcaiFQgQI6

— See What's Next (@seewhatsnext) 18 мая 2018 г.