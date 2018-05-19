Где пройдут съемки 8-го сезона «Игры престолов»?

Испания — излюбленное место режиссеров кино и сериалов. Тепый климат, красивые пейзажи, старинная архитектура изо дня в день притягивают сюда сотни съемочных групп. Создатели сериала «Игра престолов» не стали исключением.

Последняя сцена-го сезона была снята в Сантипонсе (Santiponce), и режиссеры приняли решение перенести сюда съемки-го, заключительного сезона сериала. Амфитеатр в Италике, который исполнил роль Драконьего Логова, был самым большим в Римской Империи. Для такого небольшого городка (8000 населения) амфитеатр вмещал в себя невероятно большое количество зрителей — до тысяч человека. Чтобы сохранить достопримечательность в целости и сохранности администрация города подала заявку на статус Всемирного наследия ЮНЕСКО .,.

Скорее всего, в качестве основной сцены для съемок-го сезона снова будет использовала главная арена амфитеатра, а также открытая подземная площадка, где раньше держали зверей. Для съемок-го сезона над площадкой был надстроен помост, на котором произошла встреча Ланнистеров, Старка и Таргариен., -: «Game»,. (Photo)

Амфитеатр был закрыт для посещения-его мая, когда съемочная группа приехала в Испанию и приступила к работе над фильмом. Как и всегда, создатели «Игры престолов» держат в тайне все происходящее: штраф за запуск дрона над съемочной площадкой может составить евро!

Посетить Италику и насладиться ее видами можно будет не раньше мая, а новый сезон «Игры престолов» стартует только в-ом году..