Сбегающий котенок покорил пользователей Cети 

В интернете появилось видео котенка, пытающегося сбежать из манежа. Видеозапись вызвала умиление у сотен пользователей Instagram.
На кадрах видно, как один котенок успешно преодолевает препятствие и сбегает из «клетки». Другой малыш, понаблюдав за братом, решил повторить его подвиг.
Однако котенок переоценил свои силы и через какое-то время упал обратно в манеж. Неудавшаяся попытка явно расстроила животное, но понравилась интернет-пользователям.
Ранее в Сети появились первые фотографии со съемок фильма «Пушки Акимбо», в котором сыграл британский актер Дэниэл Рэдклифф, прославившегося своей ролью Гарри Поттера в экранизации книг Джон Роулинг. Пользователи оказались в полном восторге от фотографий актера на городских улицах в одном халате, трусах и тигровых тапках.