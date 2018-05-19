Сбегающий котенок покорил пользователей Cети

В интернете появилось видео котенка, пытающегося сбежать из манежа. Видеозапись вызвала умиление у сотен пользователей Instagram.

На кадрах видно, как один котенок успешно преодолевает препятствие и сбегает из «клетки». Другой малыш, понаблюдав за братом, решил повторить его подвиг.

Однако котенок переоценил свои силы и через какое-то время упал обратно в манеж. Неудавшаяся попытка явно расстроила животное, но понравилась интернет-пользователям.