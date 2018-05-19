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Сбегающий котенок покорил пользователей Cети
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Сбегающий котенок покорил пользователей Cети 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В интернете появилось видео котенка, пытающегося сбежать из манежа. Видеозапись вызвала умиление у сотен пользователей Instagram.
На кадрах видно, как один котенок успешно преодолевает препятствие и сбегает из «клетки». Другой малыш, понаблюдав за братом, решил повторить его подвиг.
Однако котенок переоценил свои силы и через какое-то время упал обратно в манеж. Неудавшаяся попытка явно расстроила животное, но понравилась интернет-пользователям.
Ранее в Сети появились первые фотографии со съемок фильма «Пушки Акимбо», в котором сыграл британский актер Дэниэл Рэдклифф, прославившегося своей ролью Гарри Поттера в экранизации книг Джон Роулинг. Пользователи оказались в полном восторге от фотографий актера на городских улицах в одном халате, трусах и тигровых тапках.
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