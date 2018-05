Кино по субботам #175

На улице с каждым днем становится все теплее, и мы понимаем, как малы твои шансы остаться дома в хорошую погоду. Но все же предлагаем тебе как минимум 5 причин это сделать. Хотя бы на полдня.

1. «В долине Эла» (In the Valley of Elah), 2007

Фильмы, обличающие американский милитаризм — для Голливуда явление не новое. Но Пол Хаггис (режиссер и сценарист фильма) пошел дальше. В этом детективном триллере он показывает влияние войны не только на геополитический расклад. Ее разрушающее действие распространяется и на сознание людей, в ней участвующих. Все началось с телефонного разговора отставного офицера американской армии — его роль блистательно исполнил Томми Ли Джонс , за что и получил заслуженный «Оскар». С другого конца провода ему сообщают, что в военную часть из увольнительной не вернулся его сын. Причины исчезновения солдата пока неизвестны, но власти и не особенно торопятся с расследованием. Это заставляет главного героя самостоятельно отправится на поиски истины. Между офисными декорациями и гнетущими сумерками американской степи показывается борьба человека против системы, справедливости — против идеологии. Это история не о том, что в войне есть проигравшие. А скорее о том, что в ней не может быть победителей.

2. «День Шакала» (The Day of the Jackal), 1973

Фильм, снятый по одноименной книге английского автора детективов Фредерика Форсайта. О нем мало кто слышал, зато многие наверняка знают его голливудский ремейк с Брюсом Уиллисом . Картина 73-го года повествует о наемном убийце по кличке «Шакал», который получил заказ от французской повстанческой организации ОАС на убийство Шарля де Голля. И в течение всего времени ты будешь видеть, как профессиональный киллер методично идет к своей цели. Причем убийца — настоящий мастер своего дела, поэтому для его поимки был создан специальный отдел. Да и цель у него не простая — первый человек государства, как-никак. Это не просто боевик про полицейских и бандита с кучей перестрелок и погонями. «День Шакала» — классический детектив, где убийца выполняет работу с минимальным количеством выстрелов, поскольку шанса на проигрыш у него нет. Как ты знаешь из истории, де Голль умер не от пули киллера. Тем не менее часть действий фильма основана на реальных событиях, и группировка ОАС тогда действительно пыталась устранить первое лицо Франции.

3. «Оскар» (Oscar), 1991

Этот фильм — редкая демонстрация комедийного амплуа Сильвестра Сталлоне . Хотя и здесь его брутальная итальянская фактура не осталась неиспользованной. Герой боевиков в этом фильме примерил на себя роль гангстера. Но не торопись ставить эту картину в один ряд с «Крестным отцом» или «Славными парнями». «Оскар» — это сатирическая комедия, где персонажи являются скорее карикатурами, высмеивающими привычные образы. Сталлоне играет главу мафии, чья дочь влюбляется в обычного бухгалтера да еще и не итальянца. Это подкидывает головной боли главному герою, особенно на фоне других его проблем: босс мафии решил завязать с криминалом и уйти в легальный бизнес. Фильм наполнен хрестоматийными шутками и забавными изворотами сюжета, которые обеспечат тебе двухчасовой разгруз в выходной день. Картина смотрится действительно легко. А вдобавок ты сможешь лично убедиться, что Сталлоне на самом деле большой актер. И мы сейчас не про его физическую форму.

4. «Невероятно худеющий человек» (The Incredible Shrinking Man), 1957

Классический черно-белый фантастический фильм, в основе которого лежит сюжет, давно заслуживающий ремейка. Фильму про уменьшающегося до размеров Дюймовочки человека определенно не хватает сегодняшних технологий, которые приносят создателям современных блокбастеров доход, сравнимый с запуском космического шаттла или походом Абрамовича в ресторан. За 70 минут, которые идет фильм, ты убедишься, что домашние коты бывают ужасны, если герой размером с мышиный хвост. И что спичечный коробок сгодится в качестве жилплощади, гвоздь — в качестве копья, а арахнофобия приобретает большую силу, когда воюешь с пауком, который в два раза больше тебя самого. Фильм не теряет своих достоинств из-за кустарных спецэффектов, когда комбинированная съемка была пиком киноэволюции. И их нехватка с лихвой окупается интересным сюжетом и философской моралью.

5. «Лок» (Locke), 2013